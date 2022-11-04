德國羽賽／拍落去年世錦賽金牌 李哲輝／楊博軒晉級4強

BWF超級300系列的德國海洛公開賽，今天進行到8強賽事，我國男雙組合李哲輝／楊博軒遭遇世界排名第1名的日本男雙組合保木卓朗／小林優吾，最終在苦戰55分鐘後以14：21、21：19、23：21逆轉勝出，挺進到男雙4強賽。

世界排名第43名的李哲輝／楊博軒，上周在超級750系列賽的法國公開賽，首輪就爆冷拍落印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），儘管最終在16強賽遭到南韓組合擋道，不過本周的海洛公開賽兩人又打出好表現。

今天8強賽面對世界排名第1名的去年世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾，李哲輝／楊博軒雖然在首局被對手以21：14拿下，不過第二局他們也在一路落後的情況下，先是追到18：18平手，之後再打出3：1的關門攻勢，以21：19扳平戰局。

決勝局雙方依舊打得拉鋸，在局中不斷互換領先，儘管保木卓朗／小林優吾率先以20：19取得賽末點，不過李哲輝／楊博軒韌性十足，不但化解對手賽末點，最終還反以23：21勝出，搶下4強賽門票。

而稍後我國另外一組狀況火熱的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯也將在8強賽登場，迎戰第6種子的中國大陸梁偉鏗／王昶。