快訊

違反民俗禮儀…學校施工挖出人骨 檢方複驗：恐是年代久遠女屍

傳台灣25歲志願軍在俄烏戰爭中喪命 外交部回應了

德國羽賽／拍落去年世錦賽金牌 李哲輝／楊博軒晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李哲輝（左）、楊博軒。圖／報系資料照
李哲輝（左）、楊博軒。圖／報系資料照

BWF超級300系列的德國海洛公開賽，今天進行到8強賽事，我國男雙組合李哲輝／楊博軒遭遇世界排名第1名的日本男雙組合保木卓朗／小林優吾，最終在苦戰55分鐘後以14：21、21：19、23：21逆轉勝出，挺進到男雙4強賽。

世界排名第43名的李哲輝／楊博軒，上周在超級750系列賽的法國公開賽，首輪就爆冷拍落印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），儘管最終在16強賽遭到南韓組合擋道，不過本周的海洛公開賽兩人又打出好表現。

今天8強賽面對世界排名第1名的去年世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾，李哲輝／楊博軒雖然在首局被對手以21：14拿下，不過第二局他們也在一路落後的情況下，先是追到18：18平手，之後再打出3：1的關門攻勢，以21：19扳平戰局。

決勝局雙方依舊打得拉鋸，在局中不斷互換領先，儘管保木卓朗／小林優吾率先以20：19取得賽末點，不過李哲輝／楊博軒韌性十足，不但化解對手賽末點，最終還反以23：21勝出，搶下4強賽門票。

而稍後我國另外一組狀況火熱的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯也將在8強賽登場，迎戰第6種子的中國大陸梁偉鏗／王昶。

延伸閱讀

德國羽賽／許玟琪以下剋上 退泰將闖8強

德國羽賽／瓦解6局末點 周天成逆轉闖8強

德國羽賽／再度擊落印尼組合 李哲輝、楊博軒挺進16強

羽球／戴資穎維持世界第2 男雙黑馬「楊肉盧」排名急升6位

相關新聞

德國羽賽／拍落去年世錦賽金牌 李哲輝／楊博軒晉級4強

BWF超級300系列的德國海洛公開賽，今天進行到8強賽事，我國男雙組合李哲輝／楊博軒遭遇世界排名第1名的日本男雙組合保木...

奧林匹克研討會開幕 20所大專院校、百名學員報名參加

中華奧會於今天在台南趣淘漫旅盛大舉辦第45屆奧林匹克研討會開幕典禮，這是在新冠疫情蔓延世界二年多之後的首場實體大型國際活...

網球／許育修勇賞對手貝果 生涯首闖ATP挑戰賽男單4強

台灣男子網球好手許育修，今天在ATP雪梨挑戰賽男單8強，次盤上演「完封」、賞給對手貝果，讓他以6比4、6比0擊敗地主球員...

LPGA／日本菁英賽次輪 徐薇淩繳69桿並列第8

台灣旅美職業高球女將徐薇淩，今天在日本舉行的LPGA日本菁英賽，連續2回合都繳出低於標準3桿的69桿，讓她以低於標準6桿...

滑輪世錦賽／自由式滑輪助台灣添牌 成男曲棍首破級入8強

台灣自由式花式滑輪開轉首日即摘下雙銅一銀好成績，競速滑輪也再添兩枚銀牌，成男曲棍滑輪打破陳年枷鎖，擊退加拿大拿下8強位置

巴黎名人賽／西班牙球王輕鬆進八強 衛冕冠軍約克維奇也晉級

西班牙19歲球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在巴黎名人賽對上保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），成功克服次盤亂流，直落二獲勝挺進8強，身為賽史六冠王、衛冕冠軍的約克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。