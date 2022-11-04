奧林匹克研討會開幕 20所大專院校、百名學員報名參加

中華奧會於今天在台南趣淘漫旅盛大舉辦第45屆奧林匹克研討會開幕典禮，這是在新冠疫情蔓延世界二年多之後的首場實體大型國際活動，同時2022年也是中華奧林匹克委員會成立100周年，邀請到國際級講者親自來台，並由知名音樂家胡德夫，為開幕典禮現場表演歌曲，以歌聲獻上祝福，研討會總計有來自全省20所大專院校、100名學員報名參加。

中華奧會主席林鴻道指出，我國奧林匹克教育從1978年開始，是全世界第4個成立奧林匹克學院者，歷經多年努力，在2019年獲得雅典娜獎榮耀的肯定，是全球第5個受頒獎座的奧林匹克學院。今年我是第45屆奧林匹克研討會，面對新時代挑戰，今年的國際奧林匹克學院主題為「數位轉型、虛擬運動」。

林鴻道表示，青年族群是我們未來的珍貴人才，期望藉由舉辦研討會的機會，吸引更多年輕學子投入奧林匹克教育的領域耕耘；傳承前人的精神，持續在體育運動領域進行深入研究，讓台灣能夠在奧林匹克教育領域發揮更大影響力。

研討會課程中，特別為了紀念臺灣奧林匹克教育之父，設立湯銘新教授紀念講座，由英國籍帕瑞（Jim Parry）講授奧林匹克核心價值與虛擬運動；同時探討奧林匹克運動與城市文化議題，西班牙籍賈西亞（Garcia）進行深入淺出的各屆奧運範例分享；最後，為了要跟上數位媒體社群時代的腳步，來自日本的Mr. Akinori帶來2020東京奧運社群媒體實際運作的第一手經驗，以及最新的趨勢。

疫情之下，經歷東京奧運，也參與了北京冬奧、伯明罕世界運動會，我國代表團克服萬難為國爭光，研討會中也由季力康教授探討了運動員心理健康議題，同時邀請東京奧運銀牌射箭選手鄧宇成，面對面分享心路歷程，而在成績背後，最辛苦的是「教練」，研討會特別安排了2022年最新運動紀錄片「教練」特映，學員們藉由影像，彷彿真實經歷過了競技運動的艱苦歷程。

研討會自11月3日起即先進行青年輔導員訓練營，培養帶領更多奧林匹克教育活動的優秀青年，讓奧林匹克教育養成學員們韌性、堅毅精神，實現奧林匹克價值：卓越、友誼、尊重。活動為期4天3夜，將在11月6日結束。