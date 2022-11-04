網球／許育修勇賞對手貝果 生涯首闖ATP挑戰賽男單4強

台灣男子網球好手許育修，今天在ATP雪梨挑戰賽男單8強，次盤上演「完封」、賞給對手貝果，讓他以6比4、6比0擊敗地主球員麥凱比，生涯首度闖進挑戰賽4強。

目前世界單打排名315的許育修，今年23歲。他今天在澳洲雪梨的ATP挑戰賽8強，首度遭遇年僅19歲的地主小將麥凱比（James McCabe），許育修延續前兩輪未失一盤的精彩表現，以直落二橫掃對手、成功闖關。

今天首盤前4局雙方打成2比2平，關鍵第5局許育修把握契機、率先破發取得超前，接下來再穩穩保發，取得4比2領先。

躍居領先的許育修，接下來雖未能再次攻破對手發球局，但也沒給對手反撲機會，第一盤先以6比4拿下。

歷經首盤暖身，許育修已提前適應對手打法與節奏，他在次盤火力全開，開賽就連續輕鬆破發，連拿3局取得大幅領先。

第4局許育修遭遇亂流，一度處於落後，所幸即時回穩，不僅成功化解4個被破發點，還逆轉完成保發，也擊潰對手意志，接下來他再連拿2局，以6比0上演「完封」好戲，成功摘下生涯首張ATP挑戰賽的男單4強門票。

許育修下一戰仍將遭遇地主24歲好手、世界排名241的普賽爾（Max Purcell），全力爭取冠軍賽入場券。

許育修青少年時期就在雙打有良好表現，他曾在2017年包辦澳洲網球公開賽、溫布頓網球錦標賽以及美國網球公開賽，3座大滿貫青少年組男雙冠軍，外界對這位網壇新星的未來，寄予厚望。