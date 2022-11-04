LPGA／日本菁英賽次輪 徐薇淩繳69桿並列第8

台灣旅美職業高球女將徐薇淩，今天在日本舉行的LPGA日本菁英賽，連續2回合都繳出低於標準3桿的69桿，讓她以低於標準6桿的138桿，暫時並列第8。

總獎金200萬美元（約新台幣6431萬元）的日本菁英賽，在日本滋賀縣舉行，地主名將上田桃子次輪打下5鳥、2柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，累計以低於標準10桿的134桿，目前以1桿之差獨居領先。

1973年創賽的日本菁英賽，是由JLPGA日本女子職業高爾夫巡迴賽與LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽共同舉辦，過去2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。

徐薇淩是去年東京奧運女子高爾夫國手，本週她回到熟悉的亞洲戰場，也跟著火力全開，她在首輪就猛打4鳥，僅吞1個柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡，排名並列第10。

次輪徐薇淩維持高檔表現，連2回合都打出4鳥、1柏忌，排名也微幅上升至並列第8，且與排頭上田桃子僅有4桿之差，最後2輪只要再加把勁，大有機會改寫本季最佳戰績。

徐薇淩本季最佳表現，是6月的LPGA邁爾菁英賽，當時她在最後2回合大發神威，最後2天合計就打出低於標準10桿，讓她最終以低於標準15桿的273桿、並列第9作收。

至於旅日名將蔡佩穎，前2回合打完則以高於標準2桿的146桿，暫時並列64名。