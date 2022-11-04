滑輪世錦賽／自由式滑輪助台灣添牌 成男曲棍首破級入8強

台灣自由式花式滑輪開轉首日即摘下雙銅一銀好成績，競速滑輪也再添兩枚銀牌，成男曲棍滑輪打破陳年枷鎖，擊退加拿大拿下8強位置。

台灣自由式女子組花式煞停劉貞語取得銀牌，男子組花式煞停何秉翰摘銅，雙人花式繞樁侯鈞諺、陳建廷獲得銅牌。

競速滑輪公路賽一萬公尺計點賽青女組施沛妤搶下一銀，一萬公尺計點賽成女組張宥心也同獲銀牌。施沛妤本次賽事已得到5面獎牌，未來在競速滑輪賽界將是新起之秀。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，台灣選手這次共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式滑輪及曲棍球等4個項目。

台灣成男組滑輪曲棍在3日關鍵晉級賽中，以9比1氣跑強敵加拿大，拿下8強門票，打破歷年來成男組位居曲棍滑輪世錦賽底位排名，來到世界前8強，預賽各以7比4勝墨西哥，18比0大勝烏拉圭，8比0力克愛爾蘭，以分組第一取得晉級賽資格。

體育署第一時間拍發賀電肯定各項選手優異的表現，並鼓勵台灣代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

據統計，截至3日為止，台灣代表團已獲得8金10銀7銅的好成績。