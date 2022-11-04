巴黎名人賽／西班牙球王輕鬆進八強 衛冕冠軍約克維奇也晉級

西班牙19歲球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在巴黎名人賽對上保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），成功克服次盤亂流，直落二獲勝挺進8強，身為賽史六冠王、衛冕冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）也以直落二擊敗俄國好手卡查諾夫（Karen Khachanov）。

年僅19歲的阿爾卡拉斯本場比賽的底線抽球發揮完美，開賽就雙破發球局，輕鬆拿下首盤。次盤率先取得3：0優勢後，卻被被迪米特洛夫回破扳平比數，不過阿爾卡拉斯隨後立即回穩，最終以6：1、6：3獲勝，只花72分鐘。

阿爾卡拉斯獲得本季巡迴賽單打第57勝，他下一輪的對手是丹麥19歲新星魯內（Holger Rune），如果能在巴黎攻頂，他將得到今年第3座千分等級名人賽冠軍，年終總決賽還沒開打，就能提前鎖定年終排名第1。

衛冕冠軍約克維奇。 美聯社

至於身為此賽事衛冕者的約克維奇，本場比賽碰到曾在2018決賽於此地擊敗他的卡查諾夫，不過前球王並沒有遇到太多阻礙，以6：4、6：1拿下勝利，自從2018年決賽後，他已經於此地拿下11連勝，個人在室內硬地賽事的連勝紀錄也推進至11場，下一輪的對手是20歲義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。