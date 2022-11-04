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112年全國運動會台南承辦 今號召各界人士投入志工行列

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝

112年全國運動會明年10月在台南市登場，將有22個縣市約1萬2千名選手及隊職員到台南競技。為迎接這場「全國最高規格的綜合運動賽會」，市府在新營民治市政中心舉辦「志工授旗招募會」，市長黃偉哲授旗給12個組別450名志工，期盼拋磚引玉，號召更多熱情民眾參與，公私協力提供選手完善競賽體驗。

黃偉哲表示，台南市睽違16年後再度承辦全國運動會，除期許運動選手獲得佳績，賽事期間更需要熱血志工的加入，機動應付各種突發狀況，提供完善的賽會服務，讓來台南參賽的隊、職員感到賓至如歸。期盼廣邀市民、企業、大專院校青年及社區團體投入志工行列，為全運會及早準備。

體育局長陳良乾指出，賽事要辦得圓滿，志工是最強大的後援部隊，預計召募1700名志工，邀集各界投入共襄盛舉，只要懷抱熱情及具服務熱忱的民眾，都可加入志工行列。

體育局表示，112年全運會將辦35種競賽，志工是賽事活動成功關鍵，在每個比賽場館及賽務環節，都需要大量志工人力來服務串聯，今日授旗的志工組別共有交通、警衛、環保、膳宿、醫護、服務、大專、場地、競賽、典禮、團本部及體育總會志工等，市府歡迎各界人士共同投入服務，有興趣者可撥打全運會籌備處電話：06-2157691轉分機260~264洽詢。

112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
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112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
112年全國運動會台南承辦，號召各界人士投入志工行列。記者周宗禎／翻攝
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