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飛行運動日益興盛 體育署：從柔性輔導轉為制度管理

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
無動力飛行運動及其經營管理辦法公告施行，讓民眾在安全環境中安心參與無動力飛行運動。圖／體育署提供
無動力飛行運動及其經營管理辦法公告施行，讓民眾在安全環境中安心參與無動力飛行運動。圖／體育署提供

鑒於我國戶外活動日益興盛，參與無動力飛行運動（以下簡稱飛行運動）的民眾愈來愈多，為提升飛行運動場域安全並保障參與者的權益，教育部體育署訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」（以下簡稱本辦法）並於今年10月20日公告施行，而現行「無動力飛行運動業輔導辦法」（以下簡稱輔導辦法）亦將予以廢止，未來國內飛行運動業將從柔性輔導轉為制度管理。

體育署表示，原有的輔導辦法係於103年依據「運動產業發展條例」訂定，以原則性規範並輔導其成長，因此條文中並無訂定違法事項法律效果的規定；然而，隨著時代的演進以及飛行運動參與人數的增加，對飛行運動管理法規制度化的需求性與日俱增。

為有效管理飛行運動業，體育署依據「國民體育法」第20條管理高風險體育活動的精神訂定本辦法，條文中明定經營飛行運動業應經地方政府許可，並針對經營許可、廢止與撤銷，安全設施、設備與措施，專業人員的設置，相關保險及其他應遵行事項明確規範，以達加強飛行運動安全管理及維護參加者權益的目的。

另明定發生飛行運動事故時，各相關人員與單位應辦理事項，使各相關單位面對意外事故發生時有依循準則；同時訂有主管機關監督權責相關條文，各級主管機關可依此監督及管理飛行運動業，維護公共安全；此外，各縣市政府也可以在本辦法原則下，自行訂定地方自治法規，讓飛行運動的發展與管理，可以因地制宜，符合不同地區的限制與需求。

體育署表示，提供民眾安全、安心參與飛行運動的環境，是本辦法訂定的初衷與目標。期待未來透過中央相關部會、地方政府及民間業者的合作，使民眾能更安心參與飛行運動，也讓飛行運動的發展更加健全與完善。

體育署 國民

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