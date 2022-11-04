滑輪世錦賽／台灣隊奪滑輪曲棍球冠軍 冷靜是致勝關鍵

連續一週、7場全勝的台灣青男組曲棍球隊締造2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽傳奇，全隊冷靜應對7場賽事是致勝關鍵。

台灣青男曲棍球隊10月31日在世界全項目滑輪溜冰錦標賽決賽以6比3擊敗美國隊，以7戰全勝之姿奪金，創隊史最佳成績，而郭政佑、許維宏分別獲選MVP和最佳守門員。

在滑輪曲棍球比賽場上，肢體碰撞難以避免，當比賽進行時，更可聽到球員救球和搶球的撞擊聲，而當賽事緊張時，許多國家教練不免站在板凳上，飆喊戰術或大力拍打選手區的牆板，提醒在場上穿著厚重裝備的4位球員和在球門前的守門員。

不過在台灣出戰青男滑輪曲棍球的7場比賽上，這些狀況幾乎沒有發生在台灣隊教練劉春來身上。劉春來最常做的是「開關閘門」，他幾乎都站在替換選手的閘門，彷彿灌籃高手的安西教練，眼鏡後的眼神專注地掃視全場，適時喊出球員的名字替換上場，冷靜地引領著選手們。

劉春來面對賽事冷靜但在許多小事上流露溫情，當冠軍戰終局到來，他帶著中華台北的奧運旗走向球員們，和球員一起相擁，感動球場邊所有觀眾。

最佳守門員許維宏說，這7場球賽中若遇到狀況或逆勢時，教練會告訴他們「一球一球來，我們要做的就是把當下做好」。

教練和球員都相信能在上下半場40分鐘賽事中，以戰術和技巧克服，所以遇上世界好手勁敵時，台灣隊總是能在平局或逆勢後火力全開，例如對戰哥倫比亞時，拚到加時賽2比1勝出，預賽時也以5比3大贏美國。

台灣青男曲棍球隊10月31日在世界全項目滑輪溜冰錦標賽奪冠，選手面對強擊及開局落後壓力時仍冷靜面對，尋找每次突破劣勢的機會。 中央社

郭政佑回憶，在對美國冠軍戰0比2後，更展現出台灣隊特質，以冷靜堅韌的態度拿下每一分，最終以6比3贏得比賽。

劉春來說，當大家知道落後美國兩分時，幾乎都會認為很難追回來，不過台灣隊球員並不急躁，面對這樣的經驗非常多，台灣隊的溜冰能力和隊型是非常好的，當對手有失誤時，台灣選手就會立刻採取有效進攻。

許維宏也是冷靜堅韌的代表，更是7連勝的致勝因素，許維宏攔住的經典好球，都讓賽事主播驚嘆其精湛的守備技術，為台灣隊熄滅對手得分希望。

台灣隊冷靜堅韌的出賽態度和精彩表現，從預賽的無人關注，到4強賽後圈粉無數，場邊許多觀眾成了他們的球迷，郭政佑和許維宏也成賽事焦點，更有許多國家的曲棍選手湧入冠軍戰後台灣選手休息區門口，向選手們表達喜愛和敬佩。

台灣隊教練和選手非常感謝一路支持他們的球迷和朋友，不管是在阿根廷當地的台灣人或是一直熬夜守在螢幕前看轉播的朋友，都是給予他們面對對手衝撞進攻時，堅持下去的力量。