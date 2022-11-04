巴黎大師賽／被說是巨嬰又如何 丹麥超新星繼續贏將對決球王

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聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥19歲超新星魯內。 法新社
丹麥19歲超新星魯內。 法新社

近期在球場上爭議不斷，甚至遭球迷與對手批評行為不成熟的丹麥新星魯內（Holger Rune），用手中的拍子作為回應，今日在16強面以6：4、7：5擊敗俄國第7種子羅布雷夫（Andrey Rublev），挺進巴黎大師賽8強。

年僅19歲的魯內，在室內硬地球場狀態絕佳，近18場僅吞2敗，已經連續3站進入決賽，其中在斯德哥爾摩站得到冠軍。此戰雙方激戰1個半小時，魯內在底線佔盡優勢，兩盤各破發1次，全場共拿到30個致勝分，成功擊敗對手出線，下一場對手是同為19歲的西班牙世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

西班牙19歲球王阿爾卡拉斯。 新華社
西班牙19歲球王阿爾卡拉斯。 新華社

魯內與阿爾卡拉斯的比賽是繼約克維奇（Novak Djokovic）與穆雷（Andy Murray）2007年在邁阿密交手後，千分級大師賽再度上演19歲的青春對決。

魯內雖然逐漸展露光芒，但多次不成熟的行為也引發熱議。包括當眾把母親趕出球場、狂吼自己的包廂團隊、與挪威好手魯德（Casper Ruud）爆發口水戰、發出豪語打破「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的法網冠軍紀錄。最近更是遭瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka）網前機會教育，「別像個嬰兒。」

西班牙 挪威 團隊 瑞士 巴黎

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