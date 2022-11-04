花式滑冰／北市中正盃週六台北小巨蛋登場 百名選手參賽競爭

111年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六在台北小巨蛋冰上樂園舉行，共吸引超過100名選手參賽，台灣菁英選手也傾巢而出，包括台灣女子組一姊丁子涵，本屆將挑戰7連霸，而男子組李宇翔也將參賽。

另外，今年宣布退役的前台灣「滑冰王子」曹志禕，所創立SFC國際滑冰學校的學員也都將出賽，以賽代訓，驗收今年的訓練成果。

本屆中正盃有許多觀戰焦點，其中最受矚目的就是年僅12歲的天才少女蔡愷昕，她今年首度在台灣出賽，在4月的全國花式滑冰菁英錦標賽，表現就一鳴驚人，本次中正盃也將展現近期才練成的3種3圈跳。

擁有台灣、澳洲、紐西蘭三國籍的蔡愷昕，生涯大部分的時間都在澳洲訓練，未來也將代表澳國國家隊征戰國際賽，教練曹志禕非常看好她的實力，「蔡愷昕已經擁有超齡的水準，加上很自律，未來有機會在國際賽大放異彩。」

17歲的男子選手周冠廷則期盼在中正盃突破「心魔」，今年因為動作難度提升，加上傷勢、緊張，陷入小低潮，本次青年盃則會拿出5種3圈跳，希望能拿到生涯首冠。

曹志禕說，周冠廷屬於大器晚成型，雖然接觸滑冰年紀較晚，但學習能力強，他從2周半跳到學會5種3圈跳，僅花了半年，他的爆發性和彈跳力在同齡選手都屬上乘，未來只要增加穩定性和抗壓性，就有機會大鳴大放。

今年曹志禕決定卸下16年的選手身分，正式向國際滑冰總會（ISU）登記退役，他仍將所有的心力投注在冰上世界，培育國內年輕選手，每天在冰上的時間都超過10小時，14小時也是家常便飯。

曹志禕說，當時創立SFC國際滑冰學校，就是希望能傳承畢生經驗，培育出更多的好手，「我最自豪的是擁有一個堅強的團隊，一起為國內滑冰界努力。」

SFC國際滑冰學校教練團分工明確，像是王郁婷擔任旋轉教練，陳品如則是編排教練，彼此各司其職。曹志禕透露，「一個選手的成功絕對不會是個人，而是背後擁有一個好的團隊。陳品如其實非滑冰選手出身，而是國內知名的舞蹈老師，但她完美的將專業與滑冰融結合，帶給選手不一樣的思維。其實我最感謝的是她們能成為女選手的心靈導師，必經年輕選手會遇到很多挫折，無論是生活、心理和技術都需要有人指導、啟發，這也是我們團隊做最好的地方。」

本次中正盃滑冰錦標賽，還特別舉辦團體花式道具賽，由台北市體育總會滑冰協會總幹事林肇藩領軍，搭配現役國家代表隊教練、退役國手以及小巨蛋冰上樂園教練群，為本次賽事帶來史無前例的團體花式道具秀--仙樂飄飄之與龍共舞。

舉辦多年的中正盃也吸引需多贊助商的支持，包括MorningCat花藝，將提供大齡組以上的公開組得獎花束，Hanamitzu花甜則提供低齡組以下公開組得獎波波球花束，帶給參賽者至高無上的榮耀。另外，勤紘科技也提供全方位的5G雲端及WiFi6無線網路，讓賽事能順利舉行。

周冠廷。曹志禕教練提供

團體道具秀。大會提供

馮唯。家長提供