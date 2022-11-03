德國羽賽／許玟琪以下剋上 退泰將闖8強

上月剛在丹麥公開賽碰頭，我國女單好手「中租學霸」許玟琪今天在德國公開賽再碰泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ），世界排名32的許玟琪再成3局大戰勝家，以21：11、19：21、21：15取得對戰2連勝，8強就位。

兩位女將丹麥公開賽剛上演首度對決，當時由許玟琪拿下耗時1小時又7分鐘的3局大戰勝利。轉戰德國，兩人第二輪再碰頭，許玟琪同樣「以下剋上」，在1小時2分鐘大戰拍下排名17的猜萬，下戰將挑戰列第3種子的日本名將奧原希望，尋求第3度對決的首勝。

德國公開賽屬BWF超級300系列賽，總獎金18萬美金，中華羽將共有8組過頭關，今天打頭陣的混雙組合李佳馨／葉宏蔚雖落馬，男單唯一代表「一哥」周天成第2局瓦解日本對手常山幹太6個局末點，以21：16、28：26挺進8強，許玟琪也過關。

男雙代表李哲輝／楊博軒碰世界排名百名外的地主組合蓋斯（Bjarne Geiss）／福爾克（Jan Colin Völker），只花27分鐘就以21：10、21：17奪勝；接續上陣的女雙許雅晴／林琬清，同樣花不到半小時就以21：11、21：12輕取西班牙組合阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi）／科拉萊斯（Beatriz Corrales），成第4組晉級8強的台將。