快訊

獨／證人當庭倒下無呼吸心跳 地院法警鬼門關前急救命

高雄岡山煙霧瀰漫網友哀「肺在哭訴」 環保局揪凶手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國羽賽／許玟琪以下剋上 退泰將闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許玟琪。 中華羽協提供
許玟琪。 中華羽協提供

上月剛在丹麥公開賽碰頭，我國女單好手「中租學霸」許玟琪今天在德國公開賽再碰泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ），世界排名32的許玟琪再成3局大戰勝家，以21：11、19：21、21：15取得對戰2連勝，8強就位。

兩位女將丹麥公開賽剛上演首度對決，當時由許玟琪拿下耗時1小時又7分鐘的3局大戰勝利。轉戰德國，兩人第二輪再碰頭，許玟琪同樣「以下剋上」，在1小時2分鐘大戰拍下排名17的猜萬，下戰將挑戰列第3種子的日本名將奧原希望，尋求第3度對決的首勝。

德國公開賽屬BWF超級300系列賽，總獎金18萬美金，中華羽將共有8組過頭關，今天打頭陣的混雙組合李佳馨／葉宏蔚雖落馬，男單唯一代表「一哥」周天成第2局瓦解日本對手常山幹太6個局末點，以21：16、28：26挺進8強，許玟琪也過關。

男雙代表李哲輝／楊博軒碰世界排名百名外的地主組合蓋斯（Bjarne Geiss）／福爾克（Jan Colin Völker），只花27分鐘就以21：10、21：17奪勝；接續上陣的女雙許雅晴／林琬清，同樣花不到半小時就以21：11、21：12輕取西班牙組合阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi）／科拉萊斯（Beatriz Corrales），成第4組晉級8強的台將。

許玟琪 周天成 奧原希望

延伸閱讀

德國羽賽／瓦解6局末點 周天成逆轉闖8強

德國羽賽／再度擊落印尼組合 李哲輝、楊博軒挺進16強

羽球／戴資穎維持世界第2 男雙黑馬「楊肉盧」排名急升6位

法國羽賽／戴資穎退南韓好手晉級8強 可望再戰依瑟儂

相關新聞

德國羽賽／許玟琪以下剋上 退泰將闖8強

上月剛在丹麥公開賽碰頭，我國女單好手「中租學霸」許玟琪今天在德國公開賽再碰泰國猜萬（Lalinrat Chaiwan ）...

德國羽賽／瓦解6局末點 周天成逆轉闖8強

曾在德國羽球公開賽完成連霸的我國「一哥」周天成，今天第二輪碰日本世界排名16的日本常山幹太，小天第2局在瓦解對手6個局末...

空手道／選手身分倒數 文姿云鬆口：杭州亞運最終戰

人生計畫一再因新冠肺炎疫情被打亂，去年東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云今天鬆口說，明年杭州亞運沒意外就是選手生涯的最...

羽球／為家鄉任反賄選大使 戴資穎獲贈感謝狀

為感謝我國羽球「一姊」戴資穎擔任大高雄地區反賄選大使，最高檢察署檢察總長邢泰釗今天特別會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地...

運動精英獎／6獎項入圍名單出爐 亞青女籃成遺珠

111年體育運動精英獎將於12月9日登場，今天體育署宣布6大獎項入圍名單，推動舉重運動數十年的張朝國獲得終身成就獎，國際...

路跑／女子力爆發 台新女子路跑首次北高開跑

今年賽事因新冠肺炎疫情取消，TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑明年回歸，且除北部賽事，高雄場賽事也將首度登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。