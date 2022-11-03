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德國羽賽／瓦解6局末點 周天成逆轉闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 Badminton Photo
周天成。 Badminton Photo

曾在德國羽球公開賽完成連霸的我國「一哥」周天成，今天第二輪碰日本世界排名16的日本常山幹太，小天第2局在瓦解對手6個局末點下逆轉勝，以21：16、28：26挺進8強。

德國公開賽緊接在法國公開賽後舉行，屬於BWF超級300系列賽，總獎金18萬美金，中華羽將共有8組過頭關，今天陸續上場爭8強門票。

打頭陣的混雙組合李佳馨／葉宏蔚，碰丹麥組合蒂里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund）差點上演逆轉勝，可惜決勝局雖在18：20下瓦解對手兩個「賽末點」，但沒能拿到超前分，最終在李佳馨回球掛網下結束比賽，以14：21、21：12、20：22止步第二輪。

世界排名第4的周天成是德國賽2017年和18年冠軍，今年以第3種子身份出場，首輪直落2解決大陸趙俊鵬，今天碰常山幹太，首局在18：16頂住壓力，先是以漂亮斜線攻擊拿到第20分，再靠彈網過的幸運球幫忙，以21：16先下一城。

第二局前段比數拉鋸，小天14：11的領先雖在對手連拿6分攻勢下成落後一方，但18：20時瓦解常山幹太2個局末點，之後再陸續挺過常山幹太4個結束比賽機會，最終在自己第3個賽末點拿下勝利，順勢跪地丟拍，慶祝以28：26拿到8強門票。

小天為台將開出紅盤，接續包括「中租學霸」許玟琪、男雙李哲輝／楊博軒和法國打下男雙亞軍的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都將上陣。

周天成 許玟琪 羽球

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