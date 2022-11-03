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空手道／選手身分倒數 文姿云鬆口：杭州亞運最終戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
文姿云下月就將赴土耳其移地訓練，為年底亞錦賽準備。記者曾思儒／攝影
文姿云下月就將赴土耳其移地訓練，為年底亞錦賽準備。記者曾思儒／攝影

人生計畫一再因新冠肺炎疫情被打亂，去年東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云今天鬆口說，明年杭州亞運沒意外就是選手生涯的最終戰。

9月剛滿29歲的文姿云笑說，這幾年不論東京奧運備戰，或是杭州亞運準備，都受疫情有很大影響，「一直被打亂，計畫永遠趕不上變化，只能把自己準備好。」她愛情長跑多年的男友徐瑋駿早在東奧前求婚，但還沒登記和辦婚禮，她笑說：「亞運之後再完成終身大事，看他要不要再求婚一次。」

2018年雅加達亞運，文姿云完成女子55公斤級2連霸，寫下賽史新頁，杭州亞運預計是「最後一舞」，她說：「3連霸是個里程碑，是另種成就。」

東奧摘下台灣史上第一面空手道獎牌，文姿云知名度和關注度都提升不少，今天出席TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑記者會的她坦言，東奧後人生變化劇烈，但凡事都有一體兩面，沒有絕對好與壞，去年世錦賽首戰出局後心態也很豁達。

「看滿開，再好好準備，東奧後本來要先休息，後來有這比賽，結果不如預期，知道自己是什麼狀態就好。」文姿云提到，過去都從比賽中找成就感，疫情時代比賽減少，她更著重在平時的訓練，從日常中尋找成就感。

文姿云下月初就要前往土耳其移地訓練兩周，為年底亞錦賽準備，她透露目前還努力寫研究所論文，盼能早日完成課業。

文姿云今天出席台新女子路跑記者會，分享個人路跑賽事經驗。記者曾思儒／攝影
文姿云今天出席台新女子路跑記者會，分享個人路跑賽事經驗。記者曾思儒／攝影

文姿云 亞運 世錦賽

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