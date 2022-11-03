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羽球／為家鄉任反賄選大使 戴資穎獲贈感謝狀
為感謝我國羽球「一姊」戴資穎擔任大高雄地區反賄選大使，最高檢察署檢察總長邢泰釗今天特別會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長鍾和憲前往拜會「戴爸」戴楠凱並致贈感謝狀，感謝小戴的幫助。
邢泰釗今天特別對小戴清新形象、王者風範的運動員精神深表感動，也對「戴爸」培養小戴的心路歷程給予高度肯定與敬佩之意，期許藉由小戴強力反賄選的宣導，讓今年九合一選舉在乾淨選風下圓滿落幕。
「戴爸」與邢泰釗提到，小戴身為世界頂級運動員，遭遇挫折如何調適，以及如何克服壓力等，並表示除了家庭給予無限支持，更重要是極度嚴格的訓練與自律，通過不斷的磨練與精進，才能成就世界級的成績。
邢泰釗回應說，身為檢察官，除了要維持高度自律之外，更該不斷精進各類型專業知能與法律知識，才能維護社會公平正義與贏得人民對司法的信賴。
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