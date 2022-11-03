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運動精英獎／6獎項入圍名單出爐 亞青女籃成遺珠
111年體育運動精英獎將於12月9日登場，今天體育署宣布6大獎項入圍名單，推動舉重運動數十年的張朝國獲得終身成就獎，國際棒球裁判劉柏君獲得特別獎，但也有多位「遺珠之憾」。
今天公布入圍名單的6大獎項分別是最佳男運動員獎、最佳女運動員獎、最佳教練獎、最佳運動團隊獎、最佳新秀運動員獎和最佳運動精神獎，6大獎項將於12月9日上午進行決選會議，當日下午2點台北文創會所舉行頒獎典禮。
體育署副署長林哲宏提到，遴選過程共有各界10位委員投票，必須得票超過5票才能入選，過去同個獎項最多入圍者多是5人，今年最佳女運動員獎競爭激烈，推薦選手就有15人，最終有兩名選手經過兩輪投票、票數仍相同，因此共計6人入圍。
林哲宏也提到，難免會有些「遺珠之憾」，今年精英獎時間是去年底到今年9月底，剛拿下U19羽球世青賽的郭冠麟就是因時間程序沒能進入名單，不過精英獎是每年頒發的獎項，郭冠麟明年仍有機會入圍。
運動團隊獎推薦名單共有12組，但遴選後只有2組團體入圍，像2022年U18亞青女子籃球賽擊敗大陸隊、重返世青賽的中華隊就成落選隊伍，入選亞青女籃賽最佳五人的蕭豫玟也沒能進入最佳新秀運動員獎決選名單。
6大獎項入圍名單如下：
「最佳男運動員獎」：周天成（羽球）、湯智鈞（射箭）、楊昆弼（射擊）、楊勇緯（柔道）
「最佳女運動員獎」：林郁婷（拳擊）、周婕妤（撞球）、彭家楙（射箭）、許樂（田徑）、雷千瑩（射箭）、羅嘉羚（跆拳道）
「最佳教練獎」：曾自強（拳擊）、劉文等（柔道）、劉聰達（跆拳道）
「最佳運動團隊獎」：2022世運會中華女子拔河隊、2022射箭世界盃反曲弓男子代表隊
「最佳新秀運動員獎」：邱意晴（射箭）、莊佳龍（體操）、謝元愷（田徑）
「最佳運動精神獎」：周天成（羽球）、林家文（網球）、許樂、陳念琴（拳擊）
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