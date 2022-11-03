快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動精英獎／6獎項入圍名單出爐 亞青女籃成遺珠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長林哲宏（左二）主持111年體育運動精英獎入圍發布記者會。記者曾思儒／攝影
體育署副署長林哲宏（左二）主持111年體育運動精英獎入圍發布記者會。記者曾思儒／攝影

111年體育運動精英獎將於12月9日登場，今天體育署宣布6大獎項入圍名單，推動舉重運動數十年的張朝國獲得終身成就獎，國際棒球裁判劉柏君獲得特別獎，但也有多位「遺珠之憾」。

今天公布入圍名單的6大獎項分別是最佳男運動員獎、最佳女運動員獎、最佳教練獎、最佳運動團隊獎、最佳新秀運動員獎和最佳運動精神獎，6大獎項將於12月9日上午進行決選會議，當日下午2點台北文創會所舉行頒獎典禮。

體育署副署長林哲宏提到，遴選過程共有各界10位委員投票，必須得票超過5票才能入選，過去同個獎項最多入圍者多是5人，今年最佳女運動員獎競爭激烈，推薦選手就有15人，最終有兩名選手經過兩輪投票、票數仍相同，因此共計6人入圍。

林哲宏也提到，難免會有些「遺珠之憾」，今年精英獎時間是去年底到今年9月底，剛拿下U19羽球世青賽的郭冠麟就是因時間程序沒能進入名單，不過精英獎是每年頒發的獎項，郭冠麟明年仍有機會入圍。

運動團隊獎推薦名單共有12組，但遴選後只有2組團體入圍，像2022年U18亞青女子籃球賽擊敗大陸隊、重返世青賽的中華隊就成落選隊伍，入選亞青女籃賽最佳五人的蕭豫玟也沒能進入最佳新秀運動員獎決選名單。

6大獎項入圍名單如下：

「最佳男運動員獎」：周天成（羽球）、湯智鈞（射箭）、楊昆弼（射擊）、楊勇緯（柔道）

「最佳女運動員獎」：林郁婷（拳擊）、周婕妤（撞球）、彭家楙（射箭）、許樂（田徑）、雷千瑩（射箭）、羅嘉羚（跆拳道）

「最佳教練獎」：曾自強（拳擊）、劉文等（柔道）、劉聰達（跆拳道）

「最佳運動團隊獎」：2022世運會中華女子拔河隊、2022射箭世界盃反曲弓男子代表隊

「最佳新秀運動員獎」：邱意晴（射箭）、莊佳龍（體操）、謝元愷（田徑）

「最佳運動精神獎」：周天成（羽球）、林家文（網球）、許樂、陳念琴（拳擊）

羽球 田徑 體育署

延伸閱讀

全民運落幕屏東縣接棒會旗籌辦 86人破全國紀錄最多

歷時40年研究，終於解開珊瑚同步產卵的謎團

網暴大陸女籃運動員 多個微博賬號被禁言

世界盃女籃／中國決賽雖敗給美國 陸媒仍捧：銀比金堅

相關新聞

空手道／選手身分倒數 文姿云鬆口：杭州亞運最終戰

人生計畫一再因新冠肺炎疫情被打亂，去年東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云今天鬆口說，明年杭州亞運沒意外就是選手生涯的最...

羽球／為家鄉任反賄選大使 戴資穎獲贈感謝狀

為感謝我國羽球「一姊」戴資穎擔任大高雄地區反賄選大使，最高檢察署檢察總長邢泰釗今天特別會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地...

運動精英獎／6獎項入圍名單出爐 亞青女籃成遺珠

111年體育運動精英獎將於12月9日登場，今天體育署宣布6大獎項入圍名單，推動舉重運動數十年的張朝國獲得終身成就獎，國際...

路跑／女子力爆發 台新女子路跑首次北高開跑

今年賽事因新冠肺炎疫情取消，TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑明年回歸，且除北部賽事，高雄場賽事也將首度登場...

歐冠盃／16強淘汰賽席次 英超唯一提前全數出線！

今年歐冠淘汰賽，英超昂揚、西甲落寞！歐冠32強小組賽2日已確定6個小組龍頭，英超4支球隊都確定出線，其中多達3隊切爾西、熱刺、曼城位列小組首名，而過往也很強勢的西甲，今年4強確定有3隊無緣晉級，僅衛冕

影／殘忍畫面曝！14歲女孩網球場上遭父痛毆 引各國球星撻伐

塞爾維亞驚傳一名年僅14歲的中國大陸女孩在網球場上遭父親痛毆，不僅頭部遭掌摑，更被推倒在地不斷猛踹，殘忍畫面流出後，引發白俄羅斯選手亞薩蓮卡（Victoria Azarenka）、西班牙選手巴多莎（Paula Badosa）等各國球星齊聲譴責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。