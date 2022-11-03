路跑／女子力爆發 台新女子路跑首次北高開跑

今年賽事因新冠肺炎疫情取消，TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑明年回歸，且除北部賽事，高雄場賽事也將首度登場，東京奧運奪下空手道銅牌的「小清新」文姿云今天特別現身記者會，預告將選擇其中一場參賽，重回超過10年的路跑賽事。

原本今年進行的2022年台新女子路跑就有高雄場和台北場，賽事因疫情取消，明年重新回歸，3月26日在高雄時代大道登場，台北場4月9日台北市政府前廣場接棒；高雄場分為10公里和3.5公里，台北場分為半程馬拉松、10公里組和3公里組，今天下午5點開放報名，截止日期一路到明年2月16日。

搭上時下熱門台劇「台北女子圖鑑」，文姿云今天和3位不同風格的女跑者一同現身記者會，文姿云透露前一次參加路跑賽至少10年前，這次打算配合明年參賽時程表，選擇其中一場賽事和女性跑友們同樂。

從事法律相關工作的劉昱吟，最初接觸跑步的原因單純，「這是最節省時間的運動，之前工作忙，身心狀態沒有很好，跑步過程雖然痛苦，但結果很開心。」

路跑照片曾登上運動網站年度女神票選前10明的「YoYo」蔡侑君，最胖體重曾到70公斤，透過跑步和飲食控制，一年甩肉13公斤；她笑說跑步現在已是生活一部分，「跑步可以維持身體良好的狀態，跟脂肪過不去。」

今天同場的還有6月剛升格人母的新手媽媽One One，她認為全部跑者都是女性的賽事，氛圍更活潑，這場也將是她產後復出的第一場賽事，「希望老公和小孩也可以一起來！」

疫情後回歸的台新女子路跑，除推出超過10人報名就有優惠的團報方案，還打造專屬完賽禮，鼓勵女性跑友一同上賽道。