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網球／聽奧3金球后林家文 讀完碩士改賣珍奶

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
聽障女網好手林家文（中）近期學習新副業。圖／JACKY TSAI提供
聽障女網好手林家文（中）近期學習新副業。圖／JACKY TSAI提供

今年5月在巴西南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會打下1金2銀的我國聽障女網好手林家文，在7月也完成了她體育系所碩士學位的學業開始邁入職場，為了備戰疫後的賽事，她每天下午3點仍準時到台南仁德運動公園網球場向教練鄭偉揚報到，準時而規律的不間斷練球，續拼世界排名第一的寶座。

離開學生生活後，林家文也開始試著進入職場，而她的業外第一份工作是賣珍珠奶茶，談到這份新工作，林家文開心地表示，「我們網球隊比賽前幾天在練完球後，鄭教練都會請大家喝珍珠奶茶，一方面鼓勵大家一方補充鮮奶營養，我一直很想知道珍奶是怎麼做出來的。」

正巧在9月份時的一次球聚裡一名製茶球友表示將自創品牌開設手搖飲料店，於是促成了林家文開始學習製作珍珠奶茶的新「副業」，日前林家文也前往店內担任一日店長，當天球友訂單近300杯，忙的不可開交而累壞了，「我想我還是乖乖的練網球就好了，300杯珍奶太難了要做3個小時忙翻了。」

當天在店長梁小姐的協助下直到下午2點她終於完成300杯的珍珠奶茶訂單，大家都鬆了口氣而且沒有讓客戶等太久，為了鼓勵聽障網球運動的學員，將提撥每杯飲品2元捐給「揚基網球學苑的聽障網球隊」，作為孩子們的訓練經費，讓台灣聽障網球繼續發光發熱。

身為聽障網球國家隊總教練鄭偉揚表示，「名師出高徒很好喝」，也特別前往店裡為她加油打氣，師徒倆都很滿意吾茗珍奶配方，直呼賺到了，也希望大家到台南時也能到店裡一同享用特調的台南珍珠奶茶。

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