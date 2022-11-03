慢壘／U23國手林振瑋力挺 三立貨櫃盃21隊11/12開打

2022年第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽將在11月12、13日於台南歸仁棒球場、文中66壘球場開打，今年共有21支球隊參賽，爭取冠軍金盃。

三立貨櫃盃邁入第七個年頭，今天(3日)在教育部體育署體育大樓舉辦賽事啟動記者會，包括台南市慢速壘球協會理事長林宜瑾以及冠名贊助企業三立貨櫃盃總經理黃泳仁都到場為賽事加油，並邀請台南在地出身的U23中華隊國手林振瑋擔任宣傳貴賓到場站台。

林宜瑾提到，三立貨櫃盃以前是國際邀請賽，這兩年因疫情沒有國外球隊，明年希望能共襄盛舉切磋球技，慢壘是全民運動，協會也會爭取更多資源，期待能成為每個人喜歡的運動，政府通過《運動產業發展條例》修正案，透過抵稅鼓勵企業投入運動，這也大大提升企業贊助的誘因。

第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽將在11月12、13日開打！ 大會提供

三立貨櫃總經理黃泳仁說，慢壘不像棒球入門難度高，只要有一顆熱忱的心就可以體驗棒壘球運動帶來的快樂，希望將慢速壘球推廣成為全民運動。U23國手林振瑋則提到，棒壘球有很多相似的地方，假日經常看到很多前輩在球場較量，今年三立貨櫃盃比賽有轉播，一定能帶來更高曝光度。

今年共有公開組16隊以及公務機關交流組5隊參賽，現場抽出對戰組合，公開組A組：新北市明緯企業(A1)、澎湖縣菊島戰神(A2)、彰化縣三大有線電視(A3)、台南市中信房屋快樂一家人(A4)，B組：台北市北海鱈魚香絲(B1)、高雄市尚晉汽車(B2)、台南市亨達壘球隊(B3)、台中市億榮石材(B4)、C組：台北市大腳鹽糖(C1)、台中市大里區(C2)、台中市佐ENTER(C3)、花蓮縣代表隊(C4)，D組：台北市COMET林記(D1)、高雄市九皇太子(D2)、南投縣鑫來旺運動彩(D3)、嘉義縣CAMASA(D4)。公務機關交流組則是台南市政府警察局(E1)、台南市政府消防局(E2)、kaohsiung火鳳凰(E3)、台南市地檢署(E4)、台南市教職聯隊(E5)。