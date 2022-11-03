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歐冠盃／16強淘汰賽席次 英超唯一提前全數出線！

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
英超全體上岸！熱刺靠著反擊在尾聲逆轉馬賽、搶下出線門票與小組一。(photo from 歐冠臉書官方粉專)
英超全體上岸！熱刺靠著反擊在尾聲逆轉馬賽、搶下出線門票與小組一。(photo from 歐冠臉書官方粉專)

今年歐冠淘汰賽，英超昂揚、西甲落寞！歐冠32強小組賽2日已確定6個小組龍頭，英超4支球隊都確定出線，其中多達3隊切爾西、熱刺、曼城位列小組首名，而過往也很強勢的西甲，今年4強確定有3隊無緣晉級，僅衛冕冠軍皇馬順利出線。最終出線的16強將於台灣時間7日晚間進行抽籤，決定淘汰賽的對陣，規則包含同國迴避與同小組迴避。

英超三強鎖定小組第一

根據《歐冠新聞》報導，足壇最頂級跨洲賽事歐冠，英超4支勁旅今年歐戰相當順利，切爾西與曼城都提前一輪出線、且鎖定小組第一身份，熱刺則在2日凌晨對法甲球隊馬賽演出大逆轉，補時階段靠著快速反擊搶下致勝分，驚險鎖定該組第一的資格。比較可惜的是利物浦，他們以2：0打破歐洲唯二不敗金身、義甲龍頭拿波里的紀錄，但因為淨勝球差，屈居小組第二、但仍出線。

總計歐冠小組賽在2日有眉目，8個小組打出6個龍頭，分別是英超三強切爾西、曼城、熱刺，義甲龍頭拿波里，葡超強權波圖，以及同樣提前一輪就確定龍頭出線的德甲巨人拜仁慕尼黑。3日的比賽將確定西甲強權皇馬與德甲新銳萊比錫，以及法甲大巴黎與葡超本菲卡，哪兩隊會獲得小組首名出線的機會。

西甲剩「獨苗」皇馬

英超4強都殺入歐冠16強淘汰賽、也是唯一「全體上岸」的聯賽，實力優勢相當明顯，德甲已有「藥廠」勒沃庫森出局，法甲則少了馬賽，義甲確定缺了尤文圖斯，但都沒有西甲誇張，作為歐戰積分高掛第二的聯賽，西甲今年3強隊巴塞隆那、馬德里競技以及塞維利亞，都確定出局，僅存衛冕冠軍皇馬確定出線。

根據《天空體育》報導，16強淘汰賽將會在台灣時間7日晚上7點抽籤，由8個小組第一與8個小組第二捉對廝殺，規則包含同國迴避（例如小組一的切爾西不會抽到小組二的利物浦），以及同組迴避（例如D組第一的熱刺不會抽到D組第二的法蘭克福）。而為了避開世界盃，各國聯賽與歐冠賽事將會停擺一陣子，16強淘汰賽會在明年二月中旬重燃戰火。

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