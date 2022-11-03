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巴黎名人賽／納達爾生子後爆冷出局 梅德維夫一輪遊氣到摔拍

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾遭到逆轉，爆冷出局。 美聯社
納達爾遭到逆轉，爆冷出局。 美聯社

36歲的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在巴黎名人賽首次出賽，沒想到意外陷入3盤苦戰，最終以6：3、6：7、1：6遭年僅25歲的美國好手保羅（Tommy Paul）逆轉。俄國第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）則以4：6、6：2、5：7不敵澳洲對手米納爾（Alex de Minaur），賽後他更是情緒失控，再度上演暴怒摔拍的畫面。

上月才喜獲麟兒的納達爾世界排名第2，也榮膺大會第2種子，不必參加首輪賽事。沒想到在32強面對排行31的保羅卻陷入苦戰，順利拿下首盤後，次盤拉鋸至搶7後丟掉，決勝盤納達爾狀態明顯下滑，兩度被年輕對手破發，最終也無緣逆轉獲勝。

這是納達爾自2015年里約4強賽，輸給義大利對手佛格尼尼（Fabio Fognini）後，近8年來首次在巡迴賽事中錯失拿下首盤的優勢，最終落敗。

美國好手保羅。 美聯社
美國好手保羅。 美聯社

第4種子梅德維夫同樣不用出戰首輪，32強對上非種子選手米納爾，卻意外陷入3盤苦戰，梅德維夫丟掉首盤後，拿下第2盤將戰線拉進決勝盤，沒想到率先破發，2：0領先的他，卻被迎頭趕上，雙方一路拉鋸至第12局，梅德維夫遭到破發輸球。

鏖戰2小時46分鐘逆轉不成，仍遭爆冷淘汰，讓梅德維夫賽後情緒再度失控，暴怒摔拍。贏球的米納爾則順利終止對戰世界排名前5選手18連敗的難堪記錄。　

梅德維夫逆轉不成，苦戰三盤落敗一輪遊。 美聯社
梅德維夫逆轉不成，苦戰三盤落敗一輪遊。 美聯社

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