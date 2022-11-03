巴黎名人賽／丹麥超新星又引爭議 瓦文卡告誡：別像個嬰兒

瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）在巴黎名人賽首輪歷經三盤不敵今年大放異彩的丹麥19歲超新星魯內（Holger Rune），在網前握手時告誡魯內「我建議你在場上別像個嬰兒」；這番言論也讓魯內的母親兼經紀人展開抨擊，直言這這名老將失去運動家風度。

據丹麥媒體《TV2》報導，瓦文卡昨日首輪以4：6、7：5、7：6輸給丹麥新星魯內後，疑似對他場上言行表達不滿，在賽後兩人網前握手時烙下狠話：「我給你一句忠心建議，就是別在場上像個嬰兒」，這番話卻惹惱了魯內的母親兼經紀人阿奈克(Aneke Rune)，並在受訪時為兒子反擊：「難以想像一個運動員會說這種話，他這樣做只會被認為是一個輸不起的失敗者，魯內只是祝福他未來幾周能有更好的表現。」

丹麥超新星魯內。 美聯社

不過遭瓦文卡批評的魯內當下並未有太多反應，隨後還在推特發文標註瓦文卡是個了不起的對手，自己很幸運能前進第二輪，近況火熱的他自美網後戰績是15勝3敗。

What a battle! 😤@holgerrune2003 defeats Stan Wawrinka 4-6 7-5 7-6 after saving 3⃣ match points in Paris! @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/4gq1pTkObZ — ATP Tour (@atptour) 2022年11月1日

事實上這並非魯內第一次與對手發生言語衝突，今年在法網對上挪威好手魯德（Casper Ruud）時，兩人就曾上演火爆戲碼，魯內先是指責魯德、認為他沒風度還在場上對他大後大叫。

魯德則反擊認為魯內撒謊:「這是個令人失望的謊言，我根本不認識他，他認為我是一個不遵守規則的球員，但我一點都不在乎他怎麼想。」同時他也認為魯內在場上太情緒化:「我在電視上看過他有時會有很多不成熟的表現，但他還年輕因此情有可原，但我認為他是時候該長大了。」