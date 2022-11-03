2025世壯運 雙北接旗舉辦

亞洲首場「世界壯年運動會」將於2025年在雙北市舉辦，國際壯年運動總會（IMGA）執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）昨將世壯運會旗正式授予雙北市長，柯文哲與侯友宜同台接下會旗，宣告雙北世壯運邁入下一個里程碑，北市府表示，賽會不用規畫選手村，選手有經濟能力安排住觀光飯店，若加上親友約4萬多人，能為雙北帶動觀光產業發展及百億觀光財。

4年舉辦1次的世界壯年運動會，前年由台北市和新北市攜手打敗法國巴黎、澳洲伯斯脫穎而出。柯文哲說，2025世壯運是繼台灣2017世大運後最大的運動賽事，更希望「台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣」；侯友宜也說，藉由世壯運交朋友，「厚友誼，一起來友誼比賽」。

柯文哲表示，辦世壯運並沒有新建場館，因為比賽項目都是依台灣現有的場館規畫及整修，雙北會在月底前，確定完成所有場館及在哪個地點舉辦。侯友宜也說，新北一共盤點33座場館，大家一起肩負責任，場館部分不會有多大問題。

柯文哲說，世界壯年運動會1985年開始舉辦，雙北爭取到2025舉辦，屆時有35項運動賽事，4萬人來台參加，這也是台灣繼2017世大運後，舉辦最大的運動賽事活動，世壯運不僅是運動會，還希望將台灣介紹出去，讓世界看見台灣是最大目標。

侯友宜表示，昨正式授旗也是雙北開始肩負重責大任重要的起始點，這段期間，北市、新北大家一起合作，從上次世大運後，新北也辦過國際少年運動會，非常歡迎用運動賽事交朋友，國際朋友用健康快樂、休閒觀光到台灣參加活動。

北市體育局表示，2021關西世壯運因受新冠疫情影響，延至2027年舉辦，2025雙北世壯運成為亞洲首場壯年運動會的舉辦城市，預估將有4萬名選手及其親友來台參與賽事，可為台灣帶來100億觀光財。