德國羽賽／楊肉盧台灣內戰輕鬆取勝 李洋／盧震遭逆轉

在德國舉行的BWF超級300系列賽海洛公開賽，今天進行首輪第二天賽事，我國共有7組人馬相繼登場，其中上周在法國公開賽拿下亞軍的男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，首輪與張課琦／柏禮維上演台灣內戰，最終以21：9、21：16直落二晉級16強。

楊博涵／盧敬堯上周在超級750系列的法國公開賽一路挺進到決賽，儘管最終不敵印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）屈居亞軍，但仍是拿下合拍以來在此等級賽事的最佳成績。

本周「楊肉盧」帶著絕佳狀態前進德國參加海洛公開賽，並在首輪就遭遇同樣來自台灣、男雙世界排名第65名的張課琦／柏禮維，也是兩組人馬在BWF巡迴賽生涯的首度碰頭。

首局前段儘管楊博涵／盧敬堯一度屈居下風，不過在局中調整步調後很快就拉開差距，局末更是以一波8：0攻勢關門，以21：9先下一城，第二局戰況更是毫無懸念，最終「楊肉盧」就在一路領先下以21：16勝出，挺進到16強賽。

至於同樣在男雙首輪登場的李洋／盧震，則是在首輪碰上上周法國公開賽奪冠的印尼組合謝提／蘭基雷迪，在先拿下首局的情況下，最終遭到對手以21：19、19：21、16：21逆轉，止步於32強。