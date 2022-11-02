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羽球／戴資穎偕91歲阿嬤入鏡 全新廣告詮釋祖孫情

中央社／ 台北2日電
我國「一姊」戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
我國「一姊」戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

台灣羽球一姐戴資穎代言台灣電信公司，也拍攝全新商業廣告，這回包括與她感情深厚的91歲阿嬤也一併入鏡，祖孫兩人在鏡頭前真情流露，也讓大家看到最真實的祖孫情。

中華電信今天推出全新5G廣告，女主角是東京奧運羽球銀牌得主、台灣一姐戴資穎，此外她和阿嬤一起拍攝廣告，在這支全新形象影片中，高齡91歲的阿嬤細心幫她貼上球拍握把皮，是戴資穎馳騁沙場背後最大的依靠。

事實上，戴資穎過去就曾透露她與阿嬤深厚的感情，她也會在個人社群媒體上PO出與阿嬤的合照，這次祖孫在廣告中「合體」，戴資穎在廣告中也說：「關鍵時刻，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球。」

中華電信在新聞稿中指出，阿嬤是戴資穎到世界各地出賽最思念的家人，而家人支持就是小戴征戰世界賽事的定心丸，也希望中華電信提供穩定、迅速的行動網路，可以成為所有用戶最堅實的依靠與後盾。

戴資穎 羽球

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