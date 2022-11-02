快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎大師賽／約克維奇首戰開紅盤 力拚衛冕、賽史第7冠

聯合新聞網／ 綜合報導
在巴黎大師賽坐擁6冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），昨（1日）在三十二強賽事直落二過關。 法新社
在巴黎大師賽坐擁6冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），昨（1日）在三十二強賽事直落二過關。 法新社

在巴黎大師賽坐擁6冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），昨（1日）在三十二強賽事開紅盤，他面對美國黑馬克雷希（Maxime Cressy）以7：6、6：4直落二過關，闖進十六強。

名列賽會第6種子的約克維奇先前接連拿下特拉維夫、阿斯塔納男網賽冠軍，賽前維持9連勝，近況優異。昨天克雷希面對這位「接發高手」雖轟出15記Ace球，但也發生多達10次雙發失誤。

約克維奇的發球狀況也不錯，4記Ace球雖稱不上多，但自己的發球局從未被面臨破發點，一發得分率高達92％，最終也順利贏球。

賽後訪問時，約克維奇表示次盤的破發時機恰到好處，自己的發球局也表現得不錯，並提及對手克雷希的狀態：「這場比賽非常緊繃，帶給我很大的壓力，尤其當你和一個第一盤、第二盤發球狀態都這麼好的人比賽時，你得繃緊神經，完全沒有放鬆的本錢。」

現年35歲的約克維奇生涯至今已奪下網壇男單最多的38座1000分級大師賽冠軍，也是史上第一位「金大師」，更是唯一一位能在所有大師賽都能至少贏得兩次冠軍的網球選手。而自2009年起，他已六度在巴黎大師賽封王，本次賽會將挑戰衛冕，持續堆高賽史最多冠軍的紀錄。

十六強戰約克維奇將碰上俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）。

約克維奇

相關新聞

巴黎大師賽／約克維奇首戰開紅盤 力拚衛冕、賽史第7冠

在巴黎大師賽坐擁6冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），昨（1日）在三十二強賽事開紅盤，他面對美國黑馬克雷希（Maxime Cressy）以7：6、6：4直落二過關，闖進十六強。

巴黎大師賽／不為球王寶座而戰 納達爾剛離家就想念寶貝兒子

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在上個月喜獲麟兒成為「新手奶爸」，不過本周他將暫時放下對於妻兒的思念轉戰...

射箭／世界室內賽 下月登台

歷經16年的爭取，世界室內射箭系列台灣站賽事將於12月8日至11日在國體大舉行，也是我國首度舉辦這項大賽，中華射箭協會理...

德國羽賽／周天成拍落趙俊鵬 16強迎戰常山幹太

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級300系列的海洛羽球公開賽，於男單首輪遭遇世界排名第19名的中國大陸趙俊鵬，最終以21...

日本世足名單出爐 「真人版大空翼」久保建英入列

日本國家足球隊主教練森保一今天公布卡達世足參賽名單，有真人版大空翼之稱的久保建英入列。森保一說，他將把日本足球史上最心碎...

德國羽賽／再度擊落印尼組合 李哲輝、楊博軒挺進16強

BWF超級300系列的海洛羽球公開賽本周在德國薩爾布魯根舉行，在今天登場的首輪賽事中，我國包括女單二姐許玟琪以及男雙李哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。