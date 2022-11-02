巴黎大師賽／約克維奇首戰開紅盤 力拚衛冕、賽史第7冠

在巴黎大師賽坐擁6冠的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），昨（1日）在三十二強賽事開紅盤，他面對美國黑馬克雷希（Maxime Cressy）以7：6、6：4直落二過關，闖進十六強。

名列賽會第6種子的約克維奇先前接連拿下特拉維夫、阿斯塔納男網賽冠軍，賽前維持9連勝，近況優異。昨天克雷希面對這位「接發高手」雖轟出15記Ace球，但也發生多達10次雙發失誤。

約克維奇的發球狀況也不錯，4記Ace球雖稱不上多，但自己的發球局從未被面臨破發點，一發得分率高達92％，最終也順利贏球。

賽後訪問時，約克維奇表示次盤的破發時機恰到好處，自己的發球局也表現得不錯，並提及對手克雷希的狀態：「這場比賽非常緊繃，帶給我很大的壓力，尤其當你和一個第一盤、第二盤發球狀態都這麼好的人比賽時，你得繃緊神經，完全沒有放鬆的本錢。」

現年35歲的約克維奇生涯至今已奪下網壇男單最多的38座1000分級大師賽冠軍，也是史上第一位「金大師」，更是唯一一位能在所有大師賽都能至少贏得兩次冠軍的網球選手。而自2009年起，他已六度在巴黎大師賽封王，本次賽會將挑戰衛冕，持續堆高賽史最多冠軍的紀錄。

十六強戰約克維奇將碰上俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）。