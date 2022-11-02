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巴黎大師賽／不為球王寶座而戰 納達爾剛離家就想念寶貝兒子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
納達爾與妻子佩蕾洛。 歐新社
納達爾與妻子佩蕾洛。 歐新社

西班牙「蠻牛」納達爾Rafael Nadal）在上個月喜獲麟兒成為「新手奶爸」，不過本周他將暫時放下對於妻兒的思念轉戰巴黎名人賽，在今天受訪時他就強調，自己目前已經不會再為了世界球王寶座而戰，更透露自己才剛離開家門就已經開始想念剛出生的兒子。

儘管仍有機會在本賽季結束前搶下生涯第6度的年終球王寶座，不過本周將在巴黎名人賽登場的納達爾，心懸的卻是10月剛出生的兒子，在今天受訪時他說：「這很有趣，儘管我跟他相遇僅有2、3周，但當你把兒子留在家裡卻看不到他時，你卻已經開始想念他，不過現在我們很幸運，科技的進步，讓我們隨時可以透過視訊通話。」

目前世界排名第2名的納達爾，與球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）僅有不到1000分的差距，讓他仍有機會生涯第6度登上年終球王，追平美國傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）登上史上第2多，不過他強調目前已經不會為世界第一而戰，「我很久以前就說過，我不會再為了世界第一而戰，我過去曾這樣做過，也在生涯中多次實現這個目標，這讓我一直非常開心和自豪，但我現在已經來到網球生涯的某個階段，不會再為了世界第一而戰。」

這次巴黎名人賽也是納達爾當爸後參加的第一場賽事，他在首輪輪空後，第二輪將對上美國選手保羅（Tommy Paul），不過他也直言自己是帶著與過去截然不同的心態出賽，「當我2008年首度成為球王時，我很享受其中，但今天對我來說將會是一段全然不同的故事。」

納達爾 阿爾卡拉斯 Rafael Nadal

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