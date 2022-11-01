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德國羽賽／周天成拍落趙俊鵬 16強迎戰常山幹太

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片

我國羽球一哥周天成今天在BWF超級300系列的海洛羽球公開賽，於男單首輪遭遇世界排名第19名的中國大陸趙俊鵬，最終以21：12、21：16直落二勝出挺進到16強賽。

上周在法國公開賽於首輪就止步的周天成，本周轉戰過去曾在2012年至2014年間完成3連霸的海洛公開賽，在首輪又遭遇強敵趙俊鵬挑戰，周天成生涯過去與趙俊鵬僅有過一次交手紀錄，且已經是6年前的澳門公開賽冠軍賽，當時趙俊鵬以直落二擊敗周天成。

不過兩人今天再度碰頭，儘管在首局前段還一度拉鋸，不過局中周天成一波帶走比賽，僅花12分鐘就以21：12先下一城；第二局前段周天成一度以3：10大幅落後，不過接下來他打出一波8：1的攻勢先追平，隨後更是逆轉戰局，並以21：16勝出。

周天成在挺進到16強賽後，將遭遇日本好手、世界排名第16名的常山幹太，雙方生涯7度交手周天成拿下5勝，不過最近一次在去年法國公開賽冠軍賽交鋒，當時就由常山幹太在苦戰3局後逆轉摘冠。

【中央社台北1日電】

德國海洛羽球公開賽今天開打，台灣羽球一哥周天成男單首輪在拿下首局後，次局克服最多落後7分的劣勢，以21比12、21比16擊敗世錦賽銅牌、中國選手趙俊鵬，晉級16強。

世界排名第4的周天成上週法國公開賽首輪出局，本週轉戰在德國舉行的海洛羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，名列大會第3種子，今年曾在台北公開賽封王的他，將尋求本季第2冠。

周天成今天男單首輪出戰排名第19的中國選手趙俊鵬，兩人前一次交手已是2016年澳門公開賽，周天成當時以直落2落敗。

雙方睽違近6年再度碰頭，首局前段4度戰成平手，周天成在9比8領先情況下，拉出7比1攻勢甩開對手，僅花12分鐘就以21比12搶下首局。

周天成次局遭遇亂流，一度以3比10落後，所幸及時回穩，扳成11比11平手，隨後穩住陣腳，以21比16勝出。

周天成16強賽對手將是日本好手常山幹太，儘管生涯對戰紀錄，周天成以5勝2敗占上風，但兩人最近一次在去年法國公開賽冠軍戰對決，周天成當時3局惜敗，這次將尋求甜蜜復仇。

另外，台灣女雙組合胡綾芳與林筱閔稍早以21比11、21比9擊退印度組合佛羅斯特（Kate Frost）與萊恩（Moya Ryan），收下16強門票。

周天成 羽球

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