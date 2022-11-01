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德國羽賽／再度擊落印尼組合 李哲輝、楊博軒挺進16強
BWF超級300系列的海洛羽球公開賽本周在德國薩爾布魯根舉行，在今天登場的首輪賽事中，我國包括女單二姐許玟琪以及男雙李哲輝／楊博軒都順利取勝，挺進到16強賽。
我國男單一哥周天成、男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯上周結束法國公開賽賽程後，本周隨即轉戰總獎金18萬美元的海洛公開賽，過去周天成曾3度在此賽事稱王，今天預計晚間10點半於首輪登場，迎戰中國大陸趙俊鵬。
包括周天成在內，我國今天共有9組人馬登場，其中打頭陣的女單二姐許玟琪，今天在首輪碰上世界排名第59名的法國選手瓦約（Yaelle Hoyaux），最終僅花35分鐘就以21：16、21：18直落二勝出，挺進到16強賽。
李哲輝／楊博軒上周在法國公開賽首輪爆冷擊敗印尼世錦賽冠軍組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），今天再度碰上印尼組合、第8種子的（Muhammad Shohibul Fikri ）／毛拉納（Bagas Maulana），以21：17、21：18勝出，連續兩周挺進到16強賽。
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