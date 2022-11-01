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溜冰／陳毅帆、劉懿萱再摘雙金 我國已累積8金、20獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界全項目溜冰錦標賽陳毅帆獲直排個人花式成年男子組金牌。圖／體育署提供
世界全項目溜冰錦標賽陳毅帆獲直排個人花式成年男子組金牌。圖／體育署提供

我國參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的花式溜冰選手陳毅帆及競速溜冰選手劉懿萱，今天相繼在直排個人花式成年男子組及競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組等2項目奪得金牌。

2022年世界全項目溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，我國好手陳毅帆於直排個人花式成年男子組目，技超各國選手榮獲金牌，劉懿萱則是在競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組項目超越各國強敵榮獲金牌，兩位選手分別為我國奪得成人組第3、4面金牌。

2022年世界全項目溜冰錦標賽為兩年一度的滑輪溜冰盛會，本次賽事我國共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目，我國代表隊賽程部分預計至6日止，截至今日為止在本次賽會已獲得8金、7銀、5銅的佳績。

教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中也包含2022年第19屆杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，以為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。

世界全項目溜冰錦標賽劉懿萱（中）於競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組奪金牌。圖／體育署提供
世界全項目溜冰錦標賽劉懿萱（中）於競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組奪金牌。圖／體育署提供

體育署 曲棍球 亞運

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