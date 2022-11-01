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射箭／愛好者也能參賽 世界室內賽12月國體大登場

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2022世界室內射箭系列賽台北站將於12月8日至11日在國體大漢堡館舉行。記者劉肇育／攝影
2022世界室內射箭系列賽台北站將於12月8日至11日在國體大漢堡館舉行。記者劉肇育／攝影

歷經16年的爭取，世界室內射箭系列賽台北站賽事將於12月8日至11日在國體大漢堡館舉行，這也將是我國首度舉辦世界室內射箭系列賽，中華民國射箭協會理事長林鴻道表示，這次賽事不僅開放各級選手，愛好者也能一同參加，預計也將會有200位的國外選手來台參賽。

受到疫情影響已經停辦兩年的世界室內射箭系列賽於今年重新啟動，其中2022至2023年系列賽將從今年11月中旬到明年的2月初，比賽地點依序為盧森堡（250系列）、台灣（250系列）、法國（500系列）、美國（1000系列），最終總決賽在美國拉斯維加斯。

而這次系列賽與其他國際賽事不同，比賽距離為18公尺，是反曲弓和複合弓項目入門的基礎門檻，且無論國家代表隊選手或是業餘射箭愛好者皆可報名參賽，比賽除了能夠取得世界排名積分的專業組，另開設U21、U15、U12組，這次台北250站賽事，賽事總獎金2萬7000美元（約台幣86萬），專業組冠軍獎金為2000美元、第2名為1000美元、第3名為500美元。

中華民國射箭協會理事長林鴻道表示，「在長期努力下我們終於爭取到世界室內系列賽在台灣舉辦，這個比賽是各級射箭選手以及愛好者都可以一起來參加，我們希望體育跟運動能夠成為國人生活的一部分，所以這次室內賽剛好跟這些理念結合，非常期待這次賽事圓滿成功。」

林鴻道也不諱言表示，國境近期開放是促成這次賽事能夠在台舉辦的關鍵因素之一，預計也將會有超過200名國外選手參賽，「希望藉由這個賽事跟國際的同好者搭起友誼的橋樑，也讓我們的觸角能夠更往國際方面更深層。」

大漢

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