網球／約克維奇尋求衛冕巴黎名人賽 近況火熱挑戰「7冠王」
巴黎大師賽熱烈開打，約克維奇（Novak Djokovic）也確定參賽，他生涯在此拿下6次冠軍取得巨大成功，包括過去2次2019及2021參賽均拿下冠軍，這一次名列第六種子，將在32強首度登場，尋求個人巴黎第7冠。
過去在巴黎出賽取得無數勝利的約克維奇賽前受訪時強調：「我很喜歡巴黎這座城市，在這裡出賽感覺一直都很好，我帶著自信以及過去美好回憶參賽，也期望能繼續保持出色表現。」
自7月溫布頓奪下生涯第21座大滿貫後，約克維奇雖然能打的比賽有限，仍分別於10月在特拉維夫、阿斯塔納兩賽事奪冠，拉出一波9連勝，狀況可謂十分火燙。首輪輪空的約克維奇，將在32強首場比賽面對來自美國的選手克雷希(Maxime Cressy)，挑戰衛冕冠軍，並力拼個人生涯在巴黎的第7冠。
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