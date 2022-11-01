聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／戴資穎維持世界第2 男雙黑馬「楊肉盧」排名急升6位
世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，我國一姊戴資穎仍高居女單第2，男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯在法國公開賽奪下亞軍後，上升6個名次，衝上第19名。
戴資穎在法國公開賽止步4強，不過積分沒有被扣除，仍以104445分位居世界第2，落後日本球后山口茜。戴資穎下一站將參加年終賽，尋求個人賽史第4冠，同時也將挑戰三大賽30冠的紀錄。
男單方面，世界排名前10皆沒有改變，丹麥球王安賽龍在法國公開賽拿下本季第7冠，依舊以122606分高居世界第1，馬來西亞好手李梓嘉排名第2，丹麥安童森第3，我國好手周天成第4，王子維則下降1名排名第18。
男雙方面，李洋／王齊麟仍保持第3名，盧敬堯／楊博涵上週扮演黑馬拿下法國賽亞軍，創下兩人合作以來最佳成績，排名也從原本的第25名爬升至第19名，李哲輝／楊博軒則是排名第43。
混雙方面，楊博軒／胡綾芳升至第39名，李哲輝／許雅晴則是第42名。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言