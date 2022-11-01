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羽球／戴資穎維持世界第2 男雙黑馬「楊肉盧」排名急升6位

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯（左一及左二）在法國羽賽拿下銀牌寫合拍新猷，世界排名也快速上升6名衝上第19名。 中央社
台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯（左一及左二）在法國羽賽拿下銀牌寫合拍新猷，世界排名也快速上升6名衝上第19名。 中央社

世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，我國一姊戴資穎仍高居女單第2，男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯在法國公開賽奪下亞軍後，上升6個名次，衝上第19名。

戴資穎在法國公開賽止步4強，不過積分沒有被扣除，仍以104445分位居世界第2，落後日本球后山口茜。戴資穎下一站將參加年終賽，尋求個人賽史第4冠，同時也將挑戰三大賽30冠的紀錄。

男單方面，世界排名前10皆沒有改變，丹麥球王安賽龍在法國公開賽拿下本季第7冠，依舊以122606分高居世界第1，馬來西亞好手李梓嘉排名第2，丹麥安童森第3，我國好手周天成第4，王子維則下降1名排名第18。

男雙方面，李洋／王齊麟仍保持第3名，盧敬堯／楊博涵上週扮演黑馬拿下法國賽亞軍，創下兩人合作以來最佳成績，排名也從原本的第25名爬升至第19名，李哲輝／楊博軒則是排名第43。

混雙方面，楊博軒／胡綾芳升至第39名，李哲輝／許雅晴則是第42名。

法國 馬來西亞 丹麥 日本

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