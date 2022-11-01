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體操世錦賽／中華男團17名作收 放眼明年再爭奧運門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在英國利物浦舉行的世界體操錦標賽，我國代表隊這次在「鞍馬王子」李智凱因為確診缺陣下，最終男團名列第17名 聯合報系資料照
在英國利物浦舉行的世界體操錦標賽，我國代表隊這次在「鞍馬王子」李智凱因為確診缺陣下，最終男團名列第17名 聯合報系資料照

在英國利物浦舉行的世界體操錦標賽，我國代表隊這次在「鞍馬王子」李智凱因為確診缺陣下，最終男團名列第17名，總教練林育信坦言，這次在李智凱無法參賽的情況下，仍是鼓勵選手力求突破，並期待能在明年世錦賽達成奪取巴黎奧運門票的目標。

我國體操代表隊這次在李智凱缺陣的情況下，由「世界貓王」唐嘉鴻領銜，搭配上林冠儀、洪源禧、葉政、曾為聖，儘管選手仍是賣力競技，但最終仍是以男團第17名成績作收，單項部分則僅有唐嘉鴻個人全能晉級決賽。

總教練林育信坦言，在李智凱無法參賽的情況下，對於團隊戰力確實造成衝擊，也讓賽前設定的團體前8名目標無法順利達成，不過他也鼓勵選手努力在單項力求突破，「今年假使智凱有來比，我們應該有機會擠進前5、6名。」

儘管無法拿下團體前8名直接取得明年世錦賽參賽權，讓中華隊明年必須重新在亞錦賽爭取世錦賽門票，進而在世錦賽力爭奧運資格，不過林育信也抱持樂觀態度，「我們就多磨練幾場，從亞錦賽、世大運到亞運，這也是不錯選擇，對於我們來說明年亞錦賽要拚前3名不難，只要好好規劃、修正。」  

世錦賽 李智凱 林育信

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