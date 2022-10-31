羽球／培養下個戴資穎 合庫基層巡迴南下高雄

合作金庫商業銀行多年來深耕基層羽球、桌球、棒球運動，創立31年的羽球隊更培養出包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維等好手，今天羽球隊特別在總經理林衍茂帶領下到高雄豐嶸神力羽球館，與10所小學羽球隊進行教學活動並捐贈百萬元球具，周天成也個人捐贈100條彈力帶，讓小球員們精進球技以外也豐收而歸。

合作金庫銀行總經理林衍茂表示，合作金庫向來都很低調，許多選手都是栽培許久，看見他們在國際賽中發光發熱也相當欣慰，「我們長年在全台各地基層推廣，在活動中安排現役選手指導學童，就是希望在過程中可以挖掘有潛力的選手，從小培養他們。」

今天凌晨剛在法國公開賽奪下男雙亞軍的楊博涵，2個月前剛加入合作金庫陣容，林衍茂也在致贈儀式中勉勵高雄市獅湖、鼓山、新上、援中、復興、莊敬、民權、內惟、文府、十全共10所羽球基層國小的小選手們，期許他們成未來新星，代表台灣站上國際舞台。

此行來到高雄，對土生土長的「地主」洪毅婷是特別的經驗，今天一同共襄盛舉的民權國小就是她的母校，她說：「以我個人經驗來講，真的覺得現在的資源變很多，小朋友感覺也比較會表現自己。」

看見高雄羽球發展越來越好，洪毅婷非常開心，她也希望藉由自己及其他甲組選手來指導的機會，提升學弟妹們成為選手的憧憬，「就像我小時候超希望可以有一件印我自己名字的衣服，超想被大球團簽約。」

執教民權國小超過10年的總教練何立民，非常樂見有這樣的活動來到高雄，不僅帶進高雄基層運動的風氣，也能讓學生有更開闊的眼光，銜接到三級學校會更喜愛羽球運動，對於學生或羽球領域都會發展更好。