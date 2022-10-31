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滑輪曲棍球／中華青男世錦賽摘金 創隊史最佳

中央社／ 台北31日電
中華青男滑輪曲棍球隊世賽奪冠。 滑輪溜冰協會臉書
中華青男滑輪曲棍球隊世賽奪冠。 滑輪溜冰協會臉書

中華青男曲棍球隊今天在世界全項目滑輪溜冰錦標賽決賽以6比3擊敗美國隊，以7戰全勝之姿奪金，創隊史最佳成績，而郭政佑、許維宏分別獲選MVP和最佳守門員。

2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷舉行，中華青男曲棍球隊預賽連續扳倒義大利、美國、哥倫比亞與巴西，以4連勝拿下B組龍頭寶座，闖進8強賽後，以13比1輕取韓國隊，4強賽再以10比1力挫捷克隊，收下決賽門票。

中華青男曲棍球隊過去最佳成績為第9名，這次以6連勝之姿挺進決賽，已是隊史最佳表現，今天決賽再度與美國隊狹路相逢，儘管中華隊剛開賽陷入0比2落後，但靠著精準判斷力以及克服壓力，以6比3逆轉勝出。

中華青男曲棍球隊不僅以7戰全勝的表現，勇奪隊史首面金牌，副隊長郭政佑還獲選為MVP，許維宏則獲得最佳守門員的殊榮。

除了曲棍球傳出捷報外，中華隊在競速溜冰項目也有所收穫，趙祖政在成年男子組1000公尺爭先賽決賽以1分28秒712險勝義大利選手馬西里（DuccioMarsili）的1分28秒716，為中華搶下1金。

中華隊在成年女子組1000公尺爭先賽一口氣搶下2面獎牌，分別為李孟竹金牌、劉懿萱銅牌。

中華小將在青年組500+D公尺項目同樣表現不俗，施沛妤、林欣妤各奪得女子組金牌和銀牌，而王嶼收下男子組銅牌。

曲棍球 滑輪溜冰

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