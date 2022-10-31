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競速溜冰／趙祖政、李孟竹飆速 1000公尺包雙金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在2022年世界全項目溜冰錦標賽競速溜冰傳回捷報。圖／體育署提供
中華隊在2022年世界全項目溜冰錦標賽競速溜冰傳回捷報。圖／體育署提供

我國參加2022年世界全項目溜冰錦標賽競速溜冰傳回捷報，趙祖政和李孟竹分別奪下成年男子和女子1000公尺金牌，蔡英文總統獲知兩位好手包辦雙金的喜訊後，第一時間也拍發賀電肯定選手優異表現。

世界全項目溜冰錦標賽是兩年一度的滑輪溜冰盛會，今年賽事在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，本次賽事中華隊選手共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目。

寶島好手手在競速1000公尺成年男子及成年女子賽中力抗哥倫比亞等實力強勁對手，最終趙祖政和李孟竹不但雙雙奪金，施沛妤在競速500公尺青年女子組也進帳金牌，直排曲棍球青年男子組同樣登頂。

除了4金入袋，林欣妤在競速溜冰青年女子組500公尺也摘下銀牌，施沛妤另獲得1萬公尺記點淘汰賽青年女子組銅牌、劉懿萱奪得1000公尺成年女子組銅牌，王嶼也獲得500公尺青年男子組銅牌。

教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中也包含杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。

曲棍球 體育署 中華隊

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