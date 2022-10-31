競速溜冰／趙祖政、李孟竹飆速 1000公尺包雙金
我國參加2022年世界全項目溜冰錦標賽競速溜冰傳回捷報，趙祖政和李孟竹分別奪下成年男子和女子1000公尺金牌，蔡英文總統獲知兩位好手包辦雙金的喜訊後，第一時間也拍發賀電肯定選手優異表現。
世界全項目溜冰錦標賽是兩年一度的滑輪溜冰盛會，今年賽事在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，本次賽事中華隊選手共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目。
寶島好手手在競速1000公尺成年男子及成年女子賽中力抗哥倫比亞等實力強勁對手，最終趙祖政和李孟竹不但雙雙奪金，施沛妤在競速500公尺青年女子組也進帳金牌，直排曲棍球青年男子組同樣登頂。
除了4金入袋，林欣妤在競速溜冰青年女子組500公尺也摘下銀牌，施沛妤另獲得1萬公尺記點淘汰賽青年女子組銅牌、劉懿萱奪得1000公尺成年女子組銅牌，王嶼也獲得500公尺青年男子組銅牌。
教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中也包含杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言