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TSR摩托車錦標賽 2023新賽季電視全直播
舉辦18年的TSR全國摩托車錦標賽，今年首度有分站賽事登上小螢幕，今天TSR台灣騎士精神發展運動協會、Reveno板揚國際開發有限公司和ELEVEN SPORTS宣布將攜手合作，轉播2023年全系列共5站賽事，讓台灣選手透過轉播被世界看見。
今天除了4位車手到場，還有3位小車手也現身站台，其中6歲的呂斌身高幾乎和摩托車相同，2歲多就開始騎車的他今天一身勁裝出席，十分吸睛。
TSR台灣騎士精神發展運動協會執行長李垣親提到，賽事有電視實況轉播，對台灣機車運動是新里程碑，新賽季將規畫積分賽，率冠軍車手到菲律賓參賽，為台爭光。
2023年TSR摩托車錦標賽將於明年4月底點燃戰火，一共5站賽事分別在台南安定和彰化溪湖進行。ELEVEN SPORTS台灣區總經理鄧儒宗表示，今年首度轉播TSR全國摩托車錦標賽獲得許多迴響，新賽季將完整提供轉播，提供整季頂尖賽事。
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