快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TSR摩托車錦標賽 2023新賽季電視全直播

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年僅6歲的小車手呂斌。記者曾思儒／攝影
年僅6歲的小車手呂斌。記者曾思儒／攝影

舉辦18年的TSR全國摩托車錦標賽，今年首度有分站賽事登上小螢幕，今天TSR台灣騎士精神發展運動協會、Reveno板揚國際開發有限公司和ELEVEN SPORTS宣布將攜手合作，轉播2023年全系列共5站賽事，讓台灣選手透過轉播被世界看見。

今天除了4位車手到場，還有3位小車手也現身站台，其中6歲的呂斌身高幾乎和摩托車相同，2歲多就開始騎車的他今天一身勁裝出席，十分吸睛。

TSR台灣騎士精神發展運動協會執行長李垣親提到，賽事有電視實況轉播，對台灣機車運動是新里程碑，新賽季將規畫積分賽，率冠軍車手到菲律賓參賽，為台爭光。

2023年TSR摩托車錦標賽將於明年4月底點燃戰火，一共5站賽事分別在台南安定和彰化溪湖進行。ELEVEN SPORTS台灣區總經理鄧儒宗表示，今年首度轉播TSR全國摩托車錦標賽獲得許多迴響，新賽季將完整提供轉播，提供整季頂尖賽事。

TSR全國摩托車錦標賽新賽季記者會，由樂天女孩熱舞開場。記者曾思儒／攝影
TSR全國摩托車錦標賽新賽季記者會，由樂天女孩熱舞開場。記者曾思儒／攝影
TSR全國摩托車錦標賽新賽季記者會，宣布2023年5站賽事全部有電視直播。記者曾思儒／攝影
TSR全國摩托車錦標賽新賽季記者會，宣布2023年5站賽事全部有電視直播。記者曾思儒／攝影

騎士

延伸閱讀

直播／今本土+22593、境外+41 病歿+59

直播錄下梨泰院慘況！53秒影片數次瞪大雙眼 他抬頭大口吸氣

NBA／溫班亞瑪選秀狀元聲勢驚人 讓聯盟購買法甲轉播權

劉畊宏夫婦加入淘寶發雙11財 成新直播四天王

相關新聞

網球／從未被破發！阿里辛輾壓丹麥新星 連三周奪冠

昨天（30日）的巴塞爾網賽男單決賽，由加拿大一哥阿里辛（Felix Auger-Aliassime）對上丹麥超新星魯內（Holger Rune），最終阿里辛以6：3、7：5直落二擊敗對手，連同這一戰，

羽球／培養下個戴資穎 合庫基層巡迴南下高雄

合作金庫商業銀行多年來深耕基層羽球、桌球、棒球運動，創立31年的羽球隊更培養出包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球...

滑輪曲棍球／中華青男世錦賽摘金 創隊史最佳

中華青男曲棍球隊今天在世界全項目滑輪溜冰錦標賽決賽以6比3擊敗美國隊，以7戰全勝之姿奪金，創隊史最佳成績，而郭政佑、許維...

競速溜冰／趙祖政、李孟竹飆速 1000公尺包雙金

我國參加2022年世界全項目溜冰錦標賽競速溜冰傳回捷報，趙祖政和李孟竹分別奪下成年男子和女子1000公尺金牌，蔡英文總統...

TSR摩托車錦標賽 2023新賽季電視全直播

舉辦18年的TSR全國摩托車錦標賽，今年首度有分站賽事登上小螢幕，今天TSR台灣騎士精神發展運動協會、Reveno板揚國...

NFL／布雷迪不退休導致離婚 歸因運動成癮？

堪稱史上最偉大的海盜隊傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）與名模辣妻吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen）結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。