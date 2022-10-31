法國羽賽／女單決賽何冰嬌3局擊退勝馬琳 連兩周奪冠
世界羽聯法國公開賽女單決賽，中國女將何冰嬌碰上西班牙前球后馬琳（Carolina Marín），兩人激戰3局最終由何冰嬌驚險獲勝，連續兩周封后。
繼上周丹麥公開賽決賽擊敗東奧金牌陳雨菲後，何冰嬌本周持續展現絕佳狀態，先在四強擊敗我國一姐戴資穎，接著在昨晚的冠軍對決傷癒復出的馬琳，一開賽馬琳強勢以21：16拿下首局，第二局何冰嬌展開反撲，21：9輕鬆拿下。
決勝局何冰嬌一度取得11：4領先，不過馬琳一路追趕，雙方你來我往，比分來到20：20，何冰嬌連下兩分最終以22:20驚險獲勝，也連續兩周封后。
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