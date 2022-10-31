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世界盃壺鈴錦標賽 台灣奪2金5銀1銅

中央社／ 新德里31日專電
胡家維(右)與曾詠麟。 胡家維臉書
胡家維(右)與曾詠麟。 胡家維臉書

國際壺鈴聯盟（IUKL）主辦的第19屆世界盃壺鈴錦標賽最近在印度首都區德里舉辦，共有13國參加，台灣有2名選手參賽，獲得2金5銀1銅，為台灣爭光。

比賽於28日至30日在德里塔卡托拉室內體育館（Talkatora Indoor Stadium）舉辦，台灣選手胡家維參加壺鈴長循環、挺舉及抓舉三項賽事，曾詠麟則參加壺鈴挺舉及抓舉兩項，另加報長循環項目。

胡家維在78公斤級長循環、挺舉及抓舉三個分項拿下3面銀牌，總成績也獲得1面銀牌。

曾詠麟在95公斤級長循環項目摘銅，挺舉奪銀，抓舉金牌，壺鈴兩項總成績獲得金牌，成績比去年銀牌更上一層樓，尤其在抓舉部分過去台灣紀錄是10分鐘抓舉189次，今年曾詠麟抓舉211次，破台灣紀錄。

同時也是台灣壺鈴協會理事長的曾詠麟表示，今年在印度的賽事是疫情過後的第一場，旅程心情上比去年匈牙利的比賽，更感受到各項賽事復甦，搭機時遇到很多出國比賽選手奔赴各國參賽。

他感謝駐外單位的協助，也很高興台灣隊今年獲得2金5銀1銅的成績。

中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎等人日前代表駐印度代表葛葆萱到場加油並致意。

陳立穎介紹，壺鈴從17世紀在東歐各國開始流行，台灣壺鈴運動自2016年開始推動，2019年愛爾蘭世界盃3金2銀2銅、2021年匈牙利世界杯1銀，今年很高興台灣選手更上一層樓，獲得金牌殊榮，為國家爭光。

他說，頒獎時台灣選手批戴國旗領獎，讓各國選手更加了解台灣的實力。壺鈴比賽項目雖然尚未列入奧運正式比賽項目，但是台灣選手的表現優異，代表台灣有很大的潛力，也可以帶動更多人認識並參加這項運動。

明年的世界盃賽事將在台灣舉辦。

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