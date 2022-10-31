網球／從未被破發！阿里辛輾壓丹麥新星 連三周奪冠

昨天（30日）的巴塞爾網賽男單決賽，由加拿大一哥阿里辛（Felix Auger-Aliassime）對上丹麥超新星魯內（Holger Rune），最終阿里辛以6：3、7：5直落二擊敗對手，連同這一戰，他已寫下13連勝、更連續3週奪冠。

FAA RISING 📈



The moment @felixtennis captured the #SwissIndoorsBasel title & his 13th consecutive win! pic.twitter.com/shaE8mKife — Tennis TV (@TennisTV) 2022年10月30日

22歲的阿里辛10月份接連在義大利佛羅倫斯、比利時安特衛普和本週瑞士的巴塞爾網球賽都奪冠，今年已抱走4座冠軍盃，本周他的世界排名也將從第九升至生涯最高的第八，他直呼不可思議：「這真是神奇的一周，我又再度奪冠，希望我能繼續保持下去。」

本屆賽事阿里辛合計僅失一盤，且從未遭到破發，決賽對手19歲新星魯內也表示輸得「心服口服」：「當一有機會，我就試圖掌控主導權，但今天真的太艱難了。他今天的發球可能是我交手過最強的發球，精準地發在線邊，時速還破200公里。我有過幾個破發點，但他總發出ACE球，我不責怪自己今天輸給他。」

巴塞爾是剛退役的傳奇球星費德勒（Roger Federer）的家鄉，他曾在這裡10度封王，而阿里亞辛也將「費爸」視為目標，並坦言在賽前真的有想到這位傳奇巨星:「他在這裡贏下10次冠軍，我跟他還差得遠，但只要想到我能在這裡拿下冠軍就覺得實在太酷了，這種感覺真的特別。」