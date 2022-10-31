法國羽賽／兩個月前一度想拆了 如今「楊肉盧」奪亞軍而激動

台灣男雙黑馬組合楊博涵與盧敬堯今天出戰法國羽球公開賽決賽，以亞軍寫下超級750系列賽最佳成績。原本差點拆夥的兩人，這次表現意義重大，會珍惜彼此默契並繼續加油。

超級750法國公開賽進入最後一天賽程，世界排名25的台灣男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵扮演黑馬一路殺進決賽，今天對上世界排名第8的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）。

兩人次局一度逆轉，可惜未能把握，最終以13：21、19：21吞敗屈居亞軍，但已寫下兩人在超級750系列賽最佳成績。

印度組合開賽犀利殺球，多次突破「楊肉盧」防線，楊盧兩人以5：11落後進入技術暫停，儘管試圖追趕，仍難敵對手速度優勢，首局以13：21棄守。

次局楊盧組合逐漸適應對手回球節奏，從最多落後6分，到以19：17反超，比賽刺激引得現場球迷驚呼連連。對手局末靠著幸運擦網球和出界球，連得4分逆轉，「楊肉盧」以19：21落敗。

楊博涵分析今天的表現：「對手一開始的狀態比較好，也掌握得很好，所以一開始分數差距比較大。之後在教練溝通敦促後，狀態有慢慢回來。但最後還是差一點運氣，還有要再回去練練我們的穩定性。」

盧敬堯則表示，一開始節奏沒跟上對方，第一局後半跟上時，分數已差很多了。「但我們今天做得很好的是，即使狀況對我們不利，我們還一直堅持著，雖然沒有贏下來，但過程中我們可以成長很多」，兩人也對第二局雙方交手的內容非常滿意。

楊博涵與盧敬堯在法國公開賽展現絕佳默契獲得亞軍，為兩人在超級750系列賽最佳表現，創下「合拍」6年以來的最佳成績，因此法國這戰對兩人來說意義重大。

楊博涵表示，因為兩人兩個月前差點因溝通不良而準備拆組，「（我們）原本沒有要搭配，但雙方溝通過後又配回來了。所以丹麥、法國這兩場比賽是我們拆組過後配回來的兩站，我覺得打得特別好，要珍惜，好好繼續加油」。

談及默契養成，兩人都表示平常訓練很重要，最重要的就是要「相信隊友」、「相信教練」，透過教練做溝通橋樑，知道彼此的分工和角色。

第二局楊博涵為了接對手剛好越過網線的幸運擦網球，飛撲在地並滾了一圈，記者詢問是否因此受傷，楊博涵幽默表示，「還好，地板算軟」，惹得一旁華語記者與工作人員跟著大笑。

印度蘭基雷迪／謝提組合打球節奏向來以快速且強勢為名，但楊博涵與盧敬堯不僅與對方有來有往，甚至在第二局一度超前。確認拿下冠軍後，蘭基雷迪和謝提相當激動，謝提甚至脫下上衣跳起舞來。

印度組合談及「楊肉盧」表現時謙虛指出，「他們不斷追趕，一度我以為要進入第三局」，最後冷靜下來才得以獲勝，「這真的是很好的一課」。謝提說，盧楊二人不只這週，在丹麥賽時也打了好幾場精采好賽。

蘭基雷迪則認為，盧楊組合不是「新星」，而是「世界級」選手，假以時日必成頂尖，「這是我們第一次交手，我覺得勝率是一半一半，也不知道該如何對戰，這場比賽很棒。他們的打法讓我必須謹慎，很刁鑽也很有壓力」。

接下來兩人完全沒有喘息時間，隔天馬上要飛往德國，迎接11月2日超級300的巡迴賽。兩人表示，「休息應該沒有時間，但就是讓心情放鬆。因為我們已經完成了一個很棒的戰役。心情放鬆也會讓未來有更好的路，讓未來身心健康，主要是避免受傷」。

最後楊博涵感謝「熬夜」關注這兩週比賽的球迷，「有你們的力量我們也會更加努力」。盧敬堯也感謝大家的留言，「比賽心情上難免有挫折或遇到問題，但有你們的留言鼓勵，我們就會一直堅持下去」。