法國羽賽／「楊肉盧」不敵印度組合 亞軍仍寫搭檔新猷

法國公開賽闖進決賽寫下搭檔新猷，我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天最終戰首度遭遇世界排名第8的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），兩人第二局尾聲一度取得2分領先優勢，可惜沒能將戰局延長，以13：21、19：21無緣冠軍。

「楊肉盧」曾在2019年丹麥公開賽打進4強，是兩人超級750系列賽最佳表現，今年法國突破紀錄，打進近3年第一場決賽，尋求終結2016年後的「冠軍荒」，但兩人開賽慢熱，一下場先陷入0：5劣勢，一路落後下以13：21讓出首局。

第二局「楊肉盧」技術暫停時仍以5：11落後，但恢復比賽後打出6：1小高潮，差距一度縮小到1分；追分階段楊博涵漂亮救球後煞車不及撞到球網，讓印度組合再取得14：11領先，不過「楊肉盧」繼續找尋機會，4度追平後趁印度組合回球掛網取得18：17領先，盧敬堯殺球得手讓寶島組合先拿到第19分，但印度組合先靠幸運球止血，楊博涵殺球出界再讓印度組合追到19：19。

關鍵分，印度組合殺球得手，出現全場第一個「冠軍點」，兩人第一個機會也把握住網前機會，連拿4分下以21：19迎接勝利。

「楊肉盧」雖沒能終結「冠軍荒」，在超級750系列的賽事奪下亞軍，仍創合作最佳成績，明天公布的最新排名有望從現在的排名25再往前提升。

【中央社台北31日電】

台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在法國羽球公開賽決賽，次局一度逆轉，可惜未能把握，最終以13比21、19比21吞敗屈居亞軍，但已寫下兩人在超級750系列賽最佳成績。

在巴黎舉行的法國羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界羽球巡迴賽超級750系列次頂級賽事，總獎金為67萬5000美元（約新台幣2180萬元）。

台灣男雙好手楊博涵日前轉戰合作金庫，而搭檔盧敬堯則續留中租，但兩人選擇不拆夥，而是繼續合作，世界排名第25的「楊肉盧」曾在2019年丹麥羽球公開賽闖進4強，締造兩人在超級750系列賽最佳成績，這次再改寫新紀錄，也是繼2019年泰國大師賽後再度叩關決賽。

「楊肉盧」前一次奪冠要追溯至2016年布拉格羽球公開賽，這次有機會挑戰近6年來首冠，男雙決賽遭遇到世界排名第8的印度組合蘭基雷迪（SatwiksairajRankireddy）與謝提（Chirag Shetty），兩組人馬首度在巡迴賽碰頭。

印度組合開賽犀利殺球，多次突破「楊肉盧」防線，「楊肉盧」以5比11落後進入技術暫停，儘管試圖追趕，仍難敵對手速度優勢，首局以13比21棄守。

面對印度組合場上速度和輪轉都占上風的情況下，「楊肉盧」次局逐漸適應對手回球節奏，從最多落後6分，到以19比17反超，但對手局末靠著幸運擦網球和出界球，一口氣連得4分逆轉，「楊肉盧」無力扭轉局面，以19比21落敗。

「楊肉盧」在法國公開賽以亞軍作收，但已是兩人在超級750系列賽最佳表現。