滑輪世錦賽／台灣青男曲棍球連6勝 阿根廷小球迷興奮合照

中央社／ 布宜諾斯艾利斯30日專電
2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽，台灣青年男子組曲棍球隊連勝6場，許多台灣僑民在場邊加油。 中央社
2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽，台灣青年男子組曲棍球隊連勝6場，許多台灣僑民在場邊加油。 中央社

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽，台灣青年男子組曲棍球隊制霸球場，連勝6場，選手精彩表現引起各國關注，更有一名阿根廷籍小朋友成為忠心球迷，興奮要求合照。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽（又稱2022年滑輪世錦賽）今年是第三屆舉辦，台灣青男曲棍球隊預賽先後擊敗義大利、美國、哥倫比亞與巴西，八強賽擊退南韓，四強賽以10比2力克2019年世錦賽冠軍隊捷克，台灣時間31日凌晨4時將對上美國，爭取冠軍獎盃。

四強賽時，場邊許多觀眾在台灣隊精彩進攻得分時，給予熱烈掌聲及歡呼，記者聽到許多人看到台灣隊球員妙傳快攻得分，守門員精彩封堵後，用英語或西班牙語說「太厲害了」。官方新聞稿指出，捷克守門員被台灣隊拿下10分的狀況，極為罕見。

一位來自阿根廷銀海市（Mar de Plata）的小球迷，他也是玩直排曲棍球的小球員，連續兩日觀戰，被台灣隊3號球員楊賀丞吸引，直奔選手休息區門口請警衛傳達想與選手合照的意願。

小男生球迷見到楊賀丞後給他一個大大的擁抱，並對他說，「台灣真的打得太好了，我很喜歡你，你太厲害了」。

台灣青年滑輪曲棍球隊人數雖只有13人，但實力強悍，是最被看好的奪冠隊伍，官方新聞稿更以4行大篇幅介紹台灣隊至今稱霸球場的威猛實力，並稱許台灣隊選手郭政佑、董彥辰、吳柏瑋、楊賀丞的得分能力不容小覷。

在激烈的四強賽後，青男組滑輪曲棍球員得分排行榜，第一名仍由台灣隊郭政佑領先，突破2位數，以24分居冠，董彥辰以18分暫居第2，吳柏瑋則以13分暫列第4。

曲棍球 世錦賽 滑輪溜冰

延伸閱讀

滑輪溜冰／曲棍球世錦賽青男組 台灣6連勝搶冠軍

滑輪溜冰／台灣青男曲棍大爆發5戰全勝 搶進世錦賽4強

台灣滑輪曲棍球代表隊 可望進阿根廷世錦賽8強

YouTube Premium漲價了！最高貴4倍 網友哭喊要「移民」

相關新聞

法國羽賽／「楊肉盧」不敵印度組合 亞軍仍寫搭檔新猷

法國公開賽闖進決賽寫下搭檔新猷，我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天最終戰首度遭遇世界排名第8的印度組合謝提（Chi...

羽球／台灣第2人 郭冠麟奪世青男單金牌

2022年U19世界青年羽球錦標賽今天在西班牙聖坦德舉行個人賽最終賽程，勇闖男單決賽的台灣小將郭冠麟，今天在全場領先下以...

足球／移工世界盃 12國以「足」會友

卡達世界盃足球賽即將到來，國內足球熱也將加溫。一連兩天的「移工世界盃」昨天在台中朝馬足球場落幕，這場由台灣外籍工作者發展...

足球／北市幼兒錦標賽 熊讚女足同樂

全國規模最大的「台北市幼兒足球錦標賽」，今天在台北田徑場進行第二天賽事，這項賽事由台北市政府體育局主辦、教育局協辦，體育...

聽奧／保齡球再添1銀1銅 13面獎牌寫新猷

第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽今天落幕，謝盛福及林香孜在男、女盟主賽分別再奪下銀牌及銅牌，讓中華代表隊獎牌...

足球／移工世界盃台中登場 12國移工、新住民與會

台中市政府運動局與台灣外籍工作者發展協會共同舉辦的「移工世界盃」，今天在台中朝馬足球場落幕，此次賽事匯集約12國的移工、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。