滑輪世錦賽／台灣青男曲棍球連6勝 阿根廷小球迷興奮合照

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽，台灣青年男子組曲棍球隊制霸球場，連勝6場，選手精彩表現引起各國關注，更有一名阿根廷籍小朋友成為忠心球迷，興奮要求合照。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽（又稱2022年滑輪世錦賽）今年是第三屆舉辦，台灣青男曲棍球隊預賽先後擊敗義大利、美國、哥倫比亞與巴西，八強賽擊退南韓，四強賽以10比2力克2019年世錦賽冠軍隊捷克，台灣時間31日凌晨4時將對上美國，爭取冠軍獎盃。

四強賽時，場邊許多觀眾在台灣隊精彩進攻得分時，給予熱烈掌聲及歡呼，記者聽到許多人看到台灣隊球員妙傳快攻得分，守門員精彩封堵後，用英語或西班牙語說「太厲害了」。官方新聞稿指出，捷克守門員被台灣隊拿下10分的狀況，極為罕見。

一位來自阿根廷銀海市（Mar de Plata）的小球迷，他也是玩直排曲棍球的小球員，連續兩日觀戰，被台灣隊3號球員楊賀丞吸引，直奔選手休息區門口請警衛傳達想與選手合照的意願。

小男生球迷見到楊賀丞後給他一個大大的擁抱，並對他說，「台灣真的打得太好了，我很喜歡你，你太厲害了」。

台灣青年滑輪曲棍球隊人數雖只有13人，但實力強悍，是最被看好的奪冠隊伍，官方新聞稿更以4行大篇幅介紹台灣隊至今稱霸球場的威猛實力，並稱許台灣隊選手郭政佑、董彥辰、吳柏瑋、楊賀丞的得分能力不容小覷。

在激烈的四強賽後，青男組滑輪曲棍球員得分排行榜，第一名仍由台灣隊郭政佑領先，突破2位數，以24分居冠，董彥辰以18分暫居第2，吳柏瑋則以13分暫列第4。