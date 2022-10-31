羽球／台灣第2人 郭冠麟奪世青男單金牌

2022年U19世界青年羽球錦標賽今天在西班牙聖坦德舉行個人賽最終賽程，勇闖男單決賽的台灣小將郭冠麟，今天在全場領先下以21：14、22：20拍下印度對手薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian），成第2位奪下世青男單金牌的台將。

來自高雄中學的郭冠麟，在128籤的世青賽男單籤表一路闖關，成「羽球王子」王子維和呂家弘後再一位打進世青男單決賽的台將；挑戰紀錄的最終戰碰薩巴拉曼尼亞，郭冠麟首局13：13時連拿6分奠定勝基，以21：14先下一城。

第1局不曾嘗落後滋味的郭冠麟，第2局同樣是領先一方，且先取得20：14的「冠軍點」，雖遭對手連拿6分，單局第3度追平，但郭冠麟成功止血，最終在第7個冠軍點兌現勝利，以7連勝之姿成為新科世青賽金牌。

中華羽球隊過去世青個人賽拿過2金，分別是2004年「羽球精靈」鄭韶婕的女單金牌，呂家弘則在2015年奪下男單隊史首金；郭冠麟成為第2位世青賽男單登頂台將，加上先前混合團體賽同樣破紀錄的銀牌，郭冠麟單屆收穫1金、1銀，成今年世青賽大贏家。

【中央社台北30日電】

台灣好手郭冠麟在世界U19青年羽球錦標賽男單決賽第2局浪費6個冠軍點，所幸後續沒有漏氣，最終以21比14、22比20擊敗印度的薩巴拉曼尼亞，成為台灣在世青男單摘金的第2人。

2022世界U19青年羽球錦標賽，今年於西班牙桑坦德（Santander）舉行，台灣代表隊今年戰績亮眼，除了在上週混合團體賽寫下隊史最佳紀錄的亞軍，如今郭冠麟又在男單稱王，堪稱是雙喜臨門。

郭冠麟是隊史打進男單決賽的第3人，過去僅有王子維（2013年獲亞軍）以及2015年的呂家弘完成過，而郭冠麟也成為繼「羽球精靈」鄭韶婕（女單）和呂家弘之後，第3位在世青摘金的球員。

郭冠麟今年一路過關斬將，他在8強賽扳倒上屆銀牌得主、法國好手藍尼爾（Alex Lanier）挺進4強，昨天再以2比1撂倒韓國好手金秉宰（Kim Byung Jae，音譯），順利殺進壓軸決賽。

今天壓軸決賽，郭冠麟面對印度好手薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian），開局迅速進入狀況的他幾乎一路領先，比賽中雖一度被對手追成13比13平手，接下來郭冠麟拉出一波8比1攻勢，先以21比14拿下。

第2局郭冠麟同樣開賽就取得領先，對手雖兩度追平比數，但郭冠麟始終沒讓對方扭轉戰局，他在11比10領先時連拿4分甩開對手糾纏，並以20比14取得「聽牌」。

眼看勝利就要到手，沒想到郭冠麟意外陷入亂流，竟浪費6個冠軍點，讓對方成功扳平比數，所幸他沒有因此亂了陣腳，他再添2分以22比20擊敗對手，也成功拿下冠軍。