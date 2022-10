賽事心得／朝聖鐵人故鄉-Kona 比賽篇

‘’From Tawian, PengHsin Ko, You Are an Ironman.‘’- Mike Reilly

1989年,當時候的我還沒出生,那一年,臺灣自製的IDF經國號戰機首次翱翔在天空,中國發生六四天安門事件,德國柏林圍牆倒塌,而在鐵人三項的歷史上,Mike Reilly從當年開始,時到今日,主持超過210場的Ironman比賽,「You are an Ironman.」成了鐵人迴盪在耳邊的共同回憶,今天晚上,這溫暖又振奮人心的聲音,將隨著2022年的KONA劃下句點。 「Mike Reilly為了Ironman比賽在終點的一句話,堅持了33年,對今天的我而言,只要再堅持10公里就能完成11年前與自己的約定。」夜晚的Queen K格外安靜,地平線吞噬了炙熱的太陽,取而代之的是舒服的海風,我繼續跑著,也繼續獨自對話著。

(賽前兩天去探勘Mauna Kea毛納基火山。)

賽前兩天,大夥一行人決定出發去探勘Mauna Kea毛納基火山,如果天氣好,能夠在海拔4,000公尺的天文台,獨享整片繁星點點的璀璨,但好景不常,就在我們抵達遊客中心時,天空下起不小的雨勢,加上高海拔的低溫,頗有冬天站在擎天崗的味道,能見度受到天氣影響,無法繼續上行,只能在此打退堂鼓。 回到民宿,身體開始找不到重心,擔心是因為在山上著涼,趕緊吃維他命、感冒藥緩解症狀,隔了一夜仍不見好轉,身體漸漸招架不住,連意志力都薄弱到隨時可能瓦解,「平安完賽」這常在選手間祝福的話,現在卻成了比賽中最大的挑戰。 眼看下午就是要交車的時間,中午用完餐後,帶著疲憊的身軀與單車前往會場,穿梭在有史以來見過最大的轉換區,終於在茫茫車海當中,找到單車今晚過夜的地方,隨後依照比賽路線來回走動熟悉場地,站在轉換區最深處往海上望著浮球,我的心也隨著海浪載浮載沉,太陽光照著海面波光粼粼,我卻不敢想像明天比賽該如何招架。

(轉換區很多車,但在國外比鐵人不用擔心游泳上岸找不到。)

(超過2000個轉換袋,賽前多熟悉幾次動線是必要的。)

交車結束,與夥伴們在主視覺的看板前合照,走回停車場的路上,在終點線上放置了世界各國的國旗,青天白日滿地紅的國旗在這裡,顯得別具耀眼;或許受限於環境、運動風氣等限制因素,在賽場上,台灣選手的實力與歐美國家相比,確實有段差距,但是臺灣囡仔甘願吃苦的性格,造就了獨特的生命韌性,別忘了,只要戴上順澤宮帽,絕對能經得起各大賽事的考驗(笑)。

(主視覺的看板上是滿滿的簽名。)

(中華民國的國旗顯得別具耀眼。)

晚上9點打理好裝備後,拿了快篩確認身體狀況,一條線的結果讓人懊惱,為何會在賽前重感冒,吃了感冒藥與維他命C,帶著沈重的睡意,盼望能平安站上起跑線⋯ 凌晨五點,走在Ali‘i Drive往賽場的路上,或許是因為賽前的緊張感,整路上出乎意料的安靜,突然間,海浪發瘋似地拍打著岸邊的圍牆,浪花直接濺在一旁的群眾,像是在提醒選手:「孩子,清醒點,你可是來參加比賽的。」 進到轉換區,感覺來到了精神時光屋,時間在此刻流失的特別快,開碼表、裝水、打氣、放補給,平常再簡單不過的整備工作,卻因為是第一次站上KONA賽場,過程中總是提心吊膽,活像是個第一次比三鐵的菜雞。

晨曦漸漸從地平線升起,職業選手開賽前6分鐘,會場奏起了美國國歌,夏威夷當地住民的渾厚嗓音凍結了現場所有情緒,準備往集結區的我停下了腳步,凝視著周遭來自世界各地的選手與觀眾們,才意識到,11年前的夏天我所盼望的KONA夢,剩下,最後的226公里;全場用歡呼結束最後一個音符,內心的激情再次被點燃,淚水在眼眶裡打轉,嘴角卻藏不住笑意,今天的我更確信了,為什麼我會如此深愛鐵人三項。

帶著最差的狀況,來到最高的賽事殿堂,說實在,賽前的感冒症狀,讓我想過所有可能發生最糟糕的狀況,但腦中卻不曾閃過一絲「放棄」的念頭,我可以用DNF方式結束在賽道上,但我必須下水等待鳴槍的那一刻,才能看到自己今天的極限到哪,此時的我,漂浮在Kuailua Bay海面上,深怕被周圍的鯊魚吞沒,刻意選在後排出發,腳底下的海洋世界清晰可見,而遠在1.9公里外的Body Glove Boat折返點,卻連半點影子都看不到。

(在這裡,我願意每天把游泳排入課表中。圖片來源:IRONMAN World Championship)

沒有震耳欲聾的槍響聲,衝浪板上的工作人員搭起KONA選手專屬的水道線,7:05一到,M30-34組別選手頭也不回的衝往第一顆橘色浮球,如果從上帝視角往下看,選手們激起細長的浪花,像是白色塗料在太平洋藍色畫布上,點綴出最美的一幅畫。 在國外選手面前游泳不必逞兇鬥狠,更不用花多餘的心思來定位,看著前方人的腳,專注在划手與呼吸就能暢遊在海中,偶爾還能看著海底分散注意力,盡可能的在游泳項目中保持輕鬆姿態。

在幾次的換氣過程中,難免會喝到海水,這是海泳再正常不過的狀況,但當我每吞入一口,海水都會毫不客氣地在發炎的喉嚨上撒鹽,劇烈疼痛正在向意志力發起連續攻擊;通過了折返點往返後,緊跟著前方的集團,就在來回換氣之間,看到轉換區隱約出現在眼角餘光,代表再過不久就要進入T1,儘管喉嚨依舊痛不欲絕,但當下的我卻有點捨不得上岸,對我而言,夏威夷的大海,是一種眷戀,是鐵人故鄉裡最溫暖的依靠。

(怎麼上岸看起來如此狼狽。)

1:12:22完成游泳項目,拿著物資進到T1,沒有時間壓力下,轉換過程出乎意料的順暢,對於自行車項目只有一個目標:安全下莊。

從市區轉到Queen K後,是一連串起伏的上下坡,寬闊的視野能遠眺幾十公里遠的海岸線,超過2300輛的三鐵車綿延90公里一路到Hawi,也算是另一種世界奇觀,對於台灣的選手而言,人生能有多次能夠騎在完全沒有汽車干擾、用路人抗議的道路上,只可惜現在的我,喉嚨痛到無法用嘴巴將二氧化碳送出體內,甚至連說話都有困難,開始懷疑自己是不是確診了,每一次吞嚥,這樣的想法就不斷冒出。

身旁不斷有其他選手從旁呼嘯而過,而我則是一把鼻涕一把眼淚低著頭,180公里的距離,在今天顯得特別遙遠,風勢不斷從側邊而來,過去都只在網路上看著職業選手騎在這條路上,背景搭配上火山顯得特別耀眼威風,沒想到自己下場,卻是狼狽不堪,不過,此刻的我內心是滿足的。

(180公里的距離,在今天顯得特別遙遠。)

「約定好了,2020一起去KONA吹吹風。」三年前,我不知道這是一個屬於男人之間的約定,還是僅僅是句玩笑話,不管,我是當真了。 這段日子以來,歷經三級警戒、戴口罩運動的日子,當然,也完成了北進武嶺、臺3久美行,結果固然重要,但正如團長所說:「那令人魂牽夢縈的,是追逐夢想的過程,還有陪你築夢的夥伴。」 吹著太平洋的海風,試著回想起過去的點點滴滴,好讓自己能避免陷入痛苦的輪迴當中,轉進270號道,看到對向車道的前導車開在最前方,後面緊跟著是職業選手,從空氣中,能感受到霸王色的霸氣一觸即發,再過3個小時,2022世錦賽男子總冠軍即將誕生。

(那令人魂牽夢縈的,是追逐夢想的過程。)

從Hawi折返,沿路的選手越來越少,腿使不上力讓人挫折,卻也無濟於事,接近中午時分,溫度將取代風勢、地形成為下個殺手;最後的40公里,把吞了近4小時的能量膠瓶罐丟掉,換上沁心涼的可口可樂,比起果膠汽水確實好入口,但另一方面,可樂像是利刃在發炎的喉嚨不斷侵蝕著,過了機場後,就要準備進入T2,連呼吸都有困難的我,仍在懷疑自己是否可以完賽……

(下方的水壺,已經換成了可樂,還是KONA賽道上特有的包裝。)

5:58:44完成單車項目,正當準備出轉換區的同時,現場鼓聲震耳欲聾沸騰了終點線,主持人Mike Reilly聲音大喊著:「2022 Ironman World Champion from Norway, Gustav Iden.」 順澤宮掌門人上演逆轉秀,兩分鐘內,第二、三名的Sam Laidlow、Kristian Blummenfelt接續抵達終點,最終前四名的選手全部打破2019年Jan Frodeno創下的賽道紀錄,而這四位選手平均年齡不到25歲,證明科學化的訓練還沒看到天花板,人類的潛力仍是無可限量。

(Gustav Iden差一個奧運冠軍,就大滿貫了。圖片來源:IRONMAN World Championship)

激情過後,此刻的我,仍要獨自面對最後的42.195公里,比賽到這,就算用走的,不,用爬的也要堅持到終點。 整條Ali‘i Drive上滿滿的人群,有人拿著灑水器幫忙選手降溫,有人坐在板凳上,愜意地欣賞選手痛苦的表情,當然,少不了全世界最熱情的臺灣加油團,每當看到熟悉的國旗飄動著,總是能讓人不敢放慢腳步往前跑,此刻,喉嚨痛到只能用鼻腔呼吸的我,7分多速就能讓心跳狂飆,今晚,勢必要披星戴月才能看見拱門了。

(Ali‘i Drive上滿滿的人群,不過,今天勢必要披星戴月才能看見拱門了。)

離開市區,再度回到Queen K上,距離大約才來到了10公里,而我的大腦卻開始不斷催促我停下來,此時,遠方音響喇叭傳來動感的流行樂,一群志工發瘋似地在唱歌跳舞。

「既然跑不動,就享受其中吧!!」免強擠出笑容也跟著手舞足蹈起來,短暫的100公尺,卻讓人暫時將痛苦拋在腦後,接下來,是笑不出來的,因為隨後等著我的,又是一段無止盡上坡。

過了16公里後,跑500公尺、走500公尺是我當下唯一想到的策略了,沒想到進入Energy Lab後,才是惡夢的開始,這裡像是進到了移動迷宮,當你以為下個轉彎處就能迎來折返點時,卻陷入到沒有盡頭的深淵裡,我無力的走在賽道上,往天空一望,是夏威夷航空飛機越過頭頂,再往前方看過去,太陽慢慢落下了地平線,大島被染上了薄薄一層的紅暈,真想就這麼坐下來,靜靜放空發呆。

(進入Energy Lab後,才是惡夢的開始。)

(上次一跑到天黑,已經是2017年在台東的比賽。圖片來源:IRONMAN World Championship)

「上次跑到入夜,已經是2017年的比賽了。」最後的12公里,Queen K吹起徐徐微風,補給站的志工已經開始準備收拾善後,微弱的路燈催促著暗夜中的選手,跑在當下,周遭幾乎不見人影,腦中突然冒出一個想法:路旁草叢堆,會不會突然衝出沒見過的生物。為了掩蓋恐懼,腳步不自覺的開始加速,距離終點前的4公里,再度遇到了熱情用不完的加油志工團,擊掌歡呼後,擠出最後的力氣往終點邁進,看了看手錶,13小時內完成應該不是問題。

Ali‘i Drive最後500公尺,終於見到了守候一整天的加油團,「抱歉讓你們久等了」喊了一聲,帶著愧疚的心情接住國旗,沈浸在兩旁觀眾的歡呼聲中,終點拱門逐漸清晰,夢想在這即將告下一個段落,主持人 Mike Reilly在他人生最後一場Ironman比賽當中,喊出了‘’From Tawian, PengHsin Ko, You Are an Ironman.‘’ 轉過身一鞠躬,這一刻,我可以驕傲的說,我是一位KONA選手。

(今天過後,我可以驕傲的說,我是一位KONA選手。)

Swim—1:12:22 Bike—5:58:44 Run—5:17:09 Total—12:37:50後記: 回到民宿,拿了快篩想再確認一次,人生這輩子第一次看到試劑上出現兩條線,Covid等了我三年,沒想到最後竟然是在KONA碰面,出乎意料的劇本,就這樣眼睜睜地發生在自己身上,或許,曲折離奇的故事才更加刻苦銘心,留下了遺憾,才有下一次出發的理由,相信每件事都是最好的安排。

「KONA夢想結束後,內心會不會有一種空虛感?」回國後,有人問我這個問題,喝著咖啡,看著窗戶外陰雨綿綿的台北,沒有猶豫給了答案。 出發前,原本設定這趟旅程當作一種「成就達成」,想一想,這世界還有許多地方值得探索,何必眷戀在一座太平洋的島嶼? 看著手機裡一張張充滿回憶的照片,想到離開夏威夷的最後一晚,牽著另一半的手,就這麼靜靜的站在岸邊,聆聽海浪拍打著火山礁岩,等著夕陽墜落,等待KONA再一次的呼喚。

(Covid等了我三年,沒想到最後竟然是在KONA碰面。)

(等著夕陽墜落,等待KONA再一次的呼喚。)

「看著夥伴們的背影 不用怕迷惘 他們會指引你方向帶你回到鐵人的故鄉—KONA」

特別感謝(按字母順序排序):Dynamic Labs 最強Fitter-OliverGiant Bicycles Taiwan 捷安特Lohas Bike 樂活式單車館RACE ON 銳速運動醫學Titan 太肯專業運動品牌UP Sports 專業運動營養補給大叔愛輪氏