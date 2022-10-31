賽事心得／朝聖鐵人故鄉-Kona 比賽篇

‘’From Tawian, PengHsin Ko, You Are an Ironman.‘’- Mike Reilly

1989年，當時候的我還沒出生，那一年，臺灣自製的IDF經國號戰機首次翱翔在天空，中國發生六四天安門事件，德國柏林圍牆倒塌，而在鐵人三項的歷史上，Mike Reilly從當年開始，時到今日，主持超過210場的Ironman比賽，「You are an Ironman.」成了鐵人迴盪在耳邊的共同回憶，今天晚上，這溫暖又振奮人心的聲音，將隨著2022年的KONA劃下句點。 「Mike Reilly為了Ironman比賽在終點的一句話，堅持了33年，對今天的我而言，只要再堅持10公里就能完成11年前與自己的約定。」夜晚的Queen K格外安靜，地平線吞噬了炙熱的太陽，取而代之的是舒服的海風，我繼續跑著，也繼續獨自對話著。

（賽前兩天去探勘Mauna Kea毛納基火山。）

賽前兩天，大夥一行人決定出發去探勘Mauna Kea毛納基火山，如果天氣好，能夠在海拔4,000公尺的天文台，獨享整片繁星點點的璀璨，但好景不常，就在我們抵達遊客中心時，天空下起不小的雨勢，加上高海拔的低溫，頗有冬天站在擎天崗的味道，能見度受到天氣影響，無法繼續上行，只能在此打退堂鼓。 回到民宿，身體開始找不到重心，擔心是因為在山上著涼，趕緊吃維他命、感冒藥緩解症狀，隔了一夜仍不見好轉，身體漸漸招架不住，連意志力都薄弱到隨時可能瓦解，「平安完賽」這常在選手間祝福的話，現在卻成了比賽中最大的挑戰。 眼看下午就是要交車的時間，中午用完餐後，帶著疲憊的身軀與單車前往會場，穿梭在有史以來見過最大的轉換區，終於在茫茫車海當中，找到單車今晚過夜的地方，隨後依照比賽路線來回走動熟悉場地，站在轉換區最深處往海上望著浮球，我的心也隨著海浪載浮載沉，太陽光照著海面波光粼粼，我卻不敢想像明天比賽該如何招架。

（轉換區很多車，但在國外比鐵人不用擔心游泳上岸找不到。）

（超過2000個轉換袋，賽前多熟悉幾次動線是必要的。）

交車結束，與夥伴們在主視覺的看板前合照，走回停車場的路上，在終點線上放置了世界各國的國旗，青天白日滿地紅的國旗在這裡，顯得別具耀眼；或許受限於環境、運動風氣等限制因素，在賽場上，台灣選手的實力與歐美國家相比，確實有段差距，但是臺灣囡仔甘願吃苦的性格，造就了獨特的生命韌性，別忘了，只要戴上順澤宮帽，絕對能經得起各大賽事的考驗(笑)。

（主視覺的看板上是滿滿的簽名。）

（中華民國的國旗顯得別具耀眼。）

晚上9點打理好裝備後，拿了快篩確認身體狀況，一條線的結果讓人懊惱，為何會在賽前重感冒，吃了感冒藥與維他命C，帶著沈重的睡意，盼望能平安站上起跑線⋯ 凌晨五點，走在Ali‘i Drive往賽場的路上，或許是因為賽前的緊張感，整路上出乎意料的安靜，突然間，海浪發瘋似地拍打著岸邊的圍牆，浪花直接濺在一旁的群眾，像是在提醒選手：「孩子，清醒點，你可是來參加比賽的。」 進到轉換區，感覺來到了精神時光屋，時間在此刻流失的特別快，開碼表、裝水、打氣、放補給，平常再簡單不過的整備工作，卻因為是第一次站上KONA賽場，過程中總是提心吊膽，活像是個第一次比三鐵的菜雞。

晨曦漸漸從地平線升起，職業選手開賽前6分鐘，會場奏起了美國國歌，夏威夷當地住民的渾厚嗓音凍結了現場所有情緒，準備往集結區的我停下了腳步，凝視著周遭來自世界各地的選手與觀眾們，才意識到，11年前的夏天我所盼望的KONA夢，剩下，最後的226公里；全場用歡呼結束最後一個音符，內心的激情再次被點燃，淚水在眼眶裡打轉，嘴角卻藏不住笑意，今天的我更確信了，為什麼我會如此深愛鐵人三項。

帶著最差的狀況，來到最高的賽事殿堂，說實在，賽前的感冒症狀，讓我想過所有可能發生最糟糕的狀況，但腦中卻不曾閃過一絲「放棄」的念頭，我可以用DNF方式結束在賽道上，但我必須下水等待鳴槍的那一刻，才能看到自己今天的極限到哪，此時的我，漂浮在Kuailua Bay海面上，深怕被周圍的鯊魚吞沒，刻意選在後排出發，腳底下的海洋世界清晰可見，而遠在1.9公里外的Body Glove Boat折返點，卻連半點影子都看不到。

（在這裡，我願意每天把游泳排入課表中。圖片來源：IRONMAN World Championship）

沒有震耳欲聾的槍響聲，衝浪板上的工作人員搭起KONA選手專屬的水道線，7:05一到，M30-34組別選手頭也不回的衝往第一顆橘色浮球，如果從上帝視角往下看，選手們激起細長的浪花，像是白色塗料在太平洋藍色畫布上，點綴出最美的一幅畫。 在國外選手面前游泳不必逞兇鬥狠，更不用花多餘的心思來定位，看著前方人的腳，專注在划手與呼吸就能暢遊在海中，偶爾還能看著海底分散注意力，盡可能的在游泳項目中保持輕鬆姿態。

在幾次的換氣過程中，難免會喝到海水，這是海泳再正常不過的狀況，但當我每吞入一口，海水都會毫不客氣地在發炎的喉嚨上撒鹽，劇烈疼痛正在向意志力發起連續攻擊；通過了折返點往返後，緊跟著前方的集團，就在來回換氣之間，看到轉換區隱約出現在眼角餘光，代表再過不久就要進入T1，儘管喉嚨依舊痛不欲絕，但當下的我卻有點捨不得上岸，對我而言，夏威夷的大海，是一種眷戀，是鐵人故鄉裡最溫暖的依靠。

（怎麼上岸看起來如此狼狽。）

1:12:22完成游泳項目，拿著物資進到T1，沒有時間壓力下，轉換過程出乎意料的順暢，對於自行車項目只有一個目標：安全下莊。

從市區轉到Queen K後，是一連串起伏的上下坡，寬闊的視野能遠眺幾十公里遠的海岸線，超過2300輛的三鐵車綿延90公里一路到Hawi，也算是另一種世界奇觀，對於台灣的選手而言，人生能有多次能夠騎在完全沒有汽車干擾、用路人抗議的道路上，只可惜現在的我，喉嚨痛到無法用嘴巴將二氧化碳送出體內，甚至連說話都有困難，開始懷疑自己是不是確診了，每一次吞嚥，這樣的想法就不斷冒出。

身旁不斷有其他選手從旁呼嘯而過，而我則是一把鼻涕一把眼淚低著頭，180公里的距離，在今天顯得特別遙遠，風勢不斷從側邊而來，過去都只在網路上看著職業選手騎在這條路上，背景搭配上火山顯得特別耀眼威風，沒想到自己下場，卻是狼狽不堪，不過，此刻的我內心是滿足的。

（180公里的距離，在今天顯得特別遙遠。）

「約定好了，2020一起去KONA吹吹風。」三年前，我不知道這是一個屬於男人之間的約定，還是僅僅是句玩笑話，不管，我是當真了。 這段日子以來，歷經三級警戒、戴口罩運動的日子，當然，也完成了北進武嶺、臺3久美行，結果固然重要，但正如團長所說：「那令人魂牽夢縈的，是追逐夢想的過程，還有陪你築夢的夥伴。」 吹著太平洋的海風，試著回想起過去的點點滴滴，好讓自己能避免陷入痛苦的輪迴當中，轉進270號道，看到對向車道的前導車開在最前方，後面緊跟著是職業選手，從空氣中，能感受到霸王色的霸氣一觸即發，再過3個小時，2022世錦賽男子總冠軍即將誕生。

（那令人魂牽夢縈的，是追逐夢想的過程。）

從Hawi折返，沿路的選手越來越少，腿使不上力讓人挫折，卻也無濟於事，接近中午時分，溫度將取代風勢、地形成為下個殺手；最後的40公里，把吞了近4小時的能量膠瓶罐丟掉，換上沁心涼的可口可樂，比起果膠汽水確實好入口，但另一方面，可樂像是利刃在發炎的喉嚨不斷侵蝕著，過了機場後，就要準備進入T2，連呼吸都有困難的我，仍在懷疑自己是否可以完賽……

（下方的水壺，已經換成了可樂，還是KONA賽道上特有的包裝。）

5:58:44完成單車項目，正當準備出轉換區的同時，現場鼓聲震耳欲聾沸騰了終點線，主持人Mike Reilly聲音大喊著：「2022 Ironman World Champion from Norway, Gustav Iden.」 順澤宮掌門人上演逆轉秀，兩分鐘內，第二、三名的Sam Laidlow、Kristian Blummenfelt接續抵達終點，最終前四名的選手全部打破2019年Jan Frodeno創下的賽道紀錄，而這四位選手平均年齡不到25歲，證明科學化的訓練還沒看到天花板，人類的潛力仍是無可限量。

（Gustav Iden差一個奧運冠軍，就大滿貫了。圖片來源：IRONMAN World Championship）

激情過後，此刻的我，仍要獨自面對最後的42.195公里，比賽到這，就算用走的，不，用爬的也要堅持到終點。 整條Ali‘i Drive上滿滿的人群，有人拿著灑水器幫忙選手降溫，有人坐在板凳上，愜意地欣賞選手痛苦的表情，當然，少不了全世界最熱情的臺灣加油團，每當看到熟悉的國旗飄動著，總是能讓人不敢放慢腳步往前跑，此刻，喉嚨痛到只能用鼻腔呼吸的我，7分多速就能讓心跳狂飆，今晚，勢必要披星戴月才能看見拱門了。

（Ali‘i Drive上滿滿的人群，不過，今天勢必要披星戴月才能看見拱門了。）

離開市區，再度回到Queen K上，距離大約才來到了10公里，而我的大腦卻開始不斷催促我停下來，此時，遠方音響喇叭傳來動感的流行樂，一群志工發瘋似地在唱歌跳舞。

「既然跑不動，就享受其中吧！！」免強擠出笑容也跟著手舞足蹈起來，短暫的100公尺，卻讓人暫時將痛苦拋在腦後，接下來，是笑不出來的，因為隨後等著我的，又是一段無止盡上坡。

過了16公里後，跑500公尺、走500公尺是我當下唯一想到的策略了，沒想到進入Energy Lab後，才是惡夢的開始，這裡像是進到了移動迷宮，當你以為下個轉彎處就能迎來折返點時，卻陷入到沒有盡頭的深淵裡，我無力的走在賽道上，往天空一望，是夏威夷航空飛機越過頭頂，再往前方看過去，太陽慢慢落下了地平線，大島被染上了薄薄一層的紅暈，真想就這麼坐下來，靜靜放空發呆。

（進入Energy Lab後，才是惡夢的開始。）

（上次一跑到天黑，已經是2017年在台東的比賽。圖片來源：IRONMAN World Championship）

「上次跑到入夜，已經是2017年的比賽了。」最後的12公里，Queen K吹起徐徐微風，補給站的志工已經開始準備收拾善後，微弱的路燈催促著暗夜中的選手，跑在當下，周遭幾乎不見人影，腦中突然冒出一個想法：路旁草叢堆，會不會突然衝出沒見過的生物。為了掩蓋恐懼，腳步不自覺的開始加速，距離終點前的4公里，再度遇到了熱情用不完的加油志工團，擊掌歡呼後，擠出最後的力氣往終點邁進，看了看手錶，13小時內完成應該不是問題。

Ali‘i Drive最後500公尺，終於見到了守候一整天的加油團，「抱歉讓你們久等了」喊了一聲，帶著愧疚的心情接住國旗，沈浸在兩旁觀眾的歡呼聲中，終點拱門逐漸清晰，夢想在這即將告下一個段落，主持人 Mike Reilly在他人生最後一場Ironman比賽當中，喊出了‘’From Tawian, PengHsin Ko, You Are an Ironman.‘’ 轉過身一鞠躬，這一刻，我可以驕傲的說，我是一位KONA選手。

（今天過後，我可以驕傲的說，我是一位KONA選手。）

Swim—1:12:22 Bike—5:58:44 Run—5:17:09 Total—12:37:50後記： 回到民宿，拿了快篩想再確認一次，人生這輩子第一次看到試劑上出現兩條線，Covid等了我三年，沒想到最後竟然是在KONA碰面，出乎意料的劇本，就這樣眼睜睜地發生在自己身上，或許，曲折離奇的故事才更加刻苦銘心，留下了遺憾，才有下一次出發的理由，相信每件事都是最好的安排。

「KONA夢想結束後，內心會不會有一種空虛感？」回國後，有人問我這個問題，喝著咖啡，看著窗戶外陰雨綿綿的台北，沒有猶豫給了答案。 出發前，原本設定這趟旅程當作一種「成就達成」，想一想，這世界還有許多地方值得探索，何必眷戀在一座太平洋的島嶼？ 看著手機裡一張張充滿回憶的照片，想到離開夏威夷的最後一晚，牽著另一半的手，就這麼靜靜的站在岸邊，聆聽海浪拍打著火山礁岩，等著夕陽墜落，等待KONA再一次的呼喚。

（Covid等了我三年，沒想到最後竟然是在KONA碰面。）

（等著夕陽墜落，等待KONA再一次的呼喚。）

「看著夥伴們的背影 不用怕迷惘 他們會指引你方向帶你回到鐵人的故鄉—KONA」

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