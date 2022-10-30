足球／北市幼兒錦標賽 熊讚女足同樂

全國規模最大的「台北市幼兒足球錦標賽」，今天在台北田徑場進行第二天賽事，這項賽事由台北市政府體育局主辦、教育局協辦，體育局多年來致力於推廣基層足球，每年都有上百隊報名參加，今年同樣吸引了上千名台灣足球小將熱情參賽。

為了傳遞正面力量於孩童，勉勵小小選手勇於逐夢，賽事活動邀請「台北熊讚女子足球隊」前鋒王羿婷、邊翼楊萱到場頒獎，兩人都是從小學三才開始踢球，現場卻看到不少幼兒園球員在賣力踢球，讓兩人都覺得很訝異，王羿婷說：「我是從台東過來，以前小時候沒有這麼棒的環境讓小孩踢球，現在的小孩真的很幸福，小時候就有這麼棒的比賽，可以讓小孩子開心的踢球。」

「台北熊讚女子足球隊」不只出球員參與頒獎，同屬球隊的球員也跟著帶領PLAYONE3隊報名參賽。同樣來自台北熊讚球員吳芷瑩今也帶著PLAYONEU6球隊參賽，吳芷瑩帶領幼兒足球已經有兩年時間，每周日都會帶著小朋友踢球1個半小時，她說：「平常不太有機會讓球員在雨天踢球，也沒辦法教他們如何在雨中踢球，但小朋友精神可佳，都沒有人不想踢，而且都踢得全身髒都還是很開心。」

今年也有不少新成立的幼兒足球隊，來自民族實中非營利幼兒園的「族中飛鷹」今年首度參賽，由以前踢過足球的幼兒園老師宋易智擔任教練，他說：「民族實中本來就有男足隊，成績也很好，小朋友時常看小哥哥踢球，今年5月就先組足球隊，比賽延後停了一陣後，為了這次比賽9月再度恢復訓練，雖然是下雨天，但小朋友都很期待踢球的初體驗。」

今天最特殊是兩支來自專注力體適能課程小朋友組成的「樂多」隊，學生都是過動症（ADHD）或專注力缺失（ADD）的小朋友，老師林曉琦原本在五人制足球醫療站服務，但她發現當教練跟球員在場上討論時涵蓋到正肢協調和對環境的專注力會對小朋友有幫助，今年9月透過友人找了教練楊敦元來協助訓練，但小球員在訓練時還是比一般人更辛苦，林曉琦說：「球員專注力不足，我們都只能先教球員把球先停到腳下，而且要特別要跟小朋友說是攻哪個球門，要經過一段時間後，小球員才能搞得清狀況。」

林曉琦透露，課程很重視家長的參與，但對於這次小朋友踢球，家長的反應卻很激烈，甚至在平時沒有練習時，還有家長主動找球員來個別對練。」由於小朋友才剛接受足球訓練，「目前還看不出有什麼特別直接的幫助，但家長反應非常熱烈，這次比賽完，我們打算在寒假再增加2節足球課。」