足球／移工世界盃 12國以「足」會友

卡達世界盃足球賽即將到來，國內足球熱也將加溫。一連兩天的「移工世界盃」昨天在台中朝馬足球場落幕，這場由台灣外籍工作者發展協會和台中市政府運動局共同舉辦的賽事，匯集約12國的移工和新住民共襄盛舉，透過足球搭起多元文化橋梁。

台中市運動局局長李昱叡提到，台中足球硬體設施的升級吸引許多外籍朋友辦球賽，過去運動局支持的「TIFL台灣外籍移民足球聯賽」、「台灣盃國際移民足球賽」都獲得國際足球組織亞洲足球聯合會肯定，列為2020年亞洲足球聯合會夢想亞洲公益指定項目。

台中市積極推動全國首座足球運動休閒園區，台中市長盧秀燕以「酷運動、酷城市」為目標發展足球運動，台中藍鯨隊已4度奪下台灣木蘭聯賽冠軍，今年8月代表台灣參加「2022亞洲女子俱樂部錦標賽」也獲得1勝1和佳績。