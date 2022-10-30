聽奧／保齡球再添1銀1銅 13面獎牌寫新猷

第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽今天落幕，謝盛福及林香孜在男、女盟主賽分別再奪下銀牌及銅牌，讓中華代表隊獎牌累積達到1金6銀6銅，獎牌數歷屆最多。

蔡英文總統得知喜訊隨即拍發賀電恭賀選手，並嘉許選手們的優異表現。

「盟主賽」是參與本屆賽事各項目競賽各6局的總和成績，也就是個人全項（All events）排名前24名選手，在賽事最終日競爭本屆賽會的男、女盟主（Master）寶座；中華代表隊此次表現優異的男子選手謝盛福及女將林香孜闖入4強賽，最終林香孜止步4強賽獲得銅牌，謝盛福過關斬將挺進金牌戰，可惜金牌戰不敵阿拉伯聯合大公國對手，迎接個人再一面銀牌。

謝盛福及林香孜分別是男、女個人全項的銀牌得主，是中華代表隊在本屆賽會的奪牌主力，兩人單日獲頒個人全項及盟主賽獎牌，是本日最大贏家。