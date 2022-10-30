足球／移工世界盃台中登場 12國移工、新住民與會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
為期兩天的移工世界盃今天在台中朝馬足球場登場。圖／大漢集團提供
為期兩天的移工世界盃今天在台中朝馬足球場登場。圖／大漢集團提供

台中市政府運動局與台灣外籍工作者發展協會共同舉辦的「移工世界盃」，今天在台中朝馬足球場落幕，此次賽事匯集約12國的移工、新住民共襄盛舉，場邊也舉行「世界柑仔店－國際運動文化市集」，讓外籍朋友展現不同國家的運動文化特色及美食市集活動。

台中市政府運動局表示，希望透過活動，讓台灣的外國朋友能以球會友，搭起多元文化間的橋梁，也歡迎市民朋友於周末的時候一同參與瘋足球。

運動局長李昱叡說明，由於台中陸續整修新建足球場地，吸引許多外籍朋友在台中辦球賽，過去運動局所支持的「TIFL台灣外籍移民足球聯賽」、「台灣盃國際移民足球賽」皆獲得國際足球組織亞洲足球聯合會AFC（Asian Football Confederation）的肯定，列為2020「亞洲足球聯合會夢想亞洲公益指定項目」。

運動局指出，市長盧秀燕以「酷運動、酷城市」為目標規展足球運動，透過積極與相關團隊合作，促成足球運動在台中蓬勃發展；「台中藍鯨」曾在106至108年、110年四度勇奪台灣木蘭聯賽冠軍，今年8月首度代表台灣參加「2022亞洲女子俱樂部錦標賽」拿到1勝1和佳績，市府與有榮焉。

運動局表示，盧秀燕上任後力推足球運動，積極推動全國首座足球運動休閒園區，並且為使足球發展向下扎根，連年舉辦多項足球推廣活動與深度訓練，包括率全國之先的足球深耕計畫、運動熱區足球計畫以及校園足球巡迴指導計畫等，9月舉辦「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」，10月進行「安聯小小世界盃」，11月更有「國民小學迷你足球賽中區挑戰賽」，除了舉辦各類足球活動賽事，打造台中成為足球友善運動城市。

為期兩天的移工世界盃今天在台中朝馬足球場登場。圖／大漢集團提供
為期兩天的移工世界盃今天在台中朝馬足球場登場。圖／大漢集團提供

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